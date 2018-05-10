Музыкальный сервис Spotify удалил из плейлистов песни музыканта R. Kelly из-за обвинений в сексуальном насилии

Музыкальный сервис Spotify отказался продвигать треки американского R&B-исполнителя R. Kelly за несоответствие своей новой политике в отношении пропагандирующего вражду контента и поведения, сообщает журнал Billboard.

Представители Spotify сообщили изданию, что с 10 мая композиции R. Kelly удалены из всех плейлистов и рекомендаций. «Его музыку все еще можно будет слушать через сервис, но мы не будем ее активно продвигать», — заявили они. Как сообщает The New York Times, также из плейлистов были удалены композиции рэпера XXXTentacion.

Согласно новой политике, которую Spotify представил 10 мая, сервис оставляет за собой право удалить или исключить из плейлистов и рекомендаций контент, который пропагандирует или оправдывает вражду в отношении человека или группы людей по признакам пола, религии, расы и другим.

Также сервис оставляет за собой право отказаться от продвижения музыкантов, которые демонстрируют враждебное поведение. «Мы не верим в цензуру контента из-за поведения его автора, но хотим, чтобы наши решения <…> отражали наши ценности», — говорится в заявлении Spotify.