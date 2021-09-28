«Перед приемным отделением опять очереди из скорых» В Москве растет заболеваемость ковидом. Как выяснила «Медуза», бизнес ждет новых ограничений

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Подпишите петицию с требованием отменить закон об иноагентах!

Сотрудник скорой помощи у госпиталя в Коммунарке. 23 сентября 2021 года Владимир Гердо / ТАСС / Scanpix / LETA

В Москве с середины сентября фиксируют рост заболеваемости ковидом. 28 сентября городской оперативный штаб сообщил, что за сутки выявлено более 2,5 тысячи новых случаев Covid-19. Днем ранее в Москве было 3387 новых заболевших. Растет и число пациентов, госпитализированных с ковидом. Так, по данным оперативного штаба на 28 сентября, в Москве за сутки был госпитализирован 971 пациент. Это максимальный показатель за сутки с 3 августа, когда сообщалось о госпитализации 1030 человек.

Читайте также

Может ли появиться штамм коронавируса, от которого не защитят вакцины? Когда это случится? И как этому противостоять? Интервью генетика Федора Кондрашова, который специально изучал этот вопрос

Читайте также

Может ли появиться штамм коронавируса, от которого не защитят вакцины? Когда это случится? И как этому противостоять? Интервью генетика Федора Кондрашова, который специально изучал этот вопрос

Источник «Медузы» в ковидном госпитале в Коммунарке подтверждает, что число госпитализаций растет. «Поступление больных выросло на треть, перед приемным отделением опять очереди из скорых. Пациенты средней тяжести, штамм . Такие же по состоянию, как в третью волну», — рассказал он.

«С позапрошлой недели прибавка есть», — заявил глава профсоюза работников скорой помощи, фельдшер с подстанции скорой помощи в Железнодорожном Дмитрий Беляков. Собеседник «Медузы» из 52-й городской больницы, куда доставляют пациентов с ковидом, также рассказал, что госпитализации растут. Однако, подчеркнул он, пока рост относительно медленный: «С концом мая — началом июня, когда он был взрывной и все было перегружено, не сравнить».

Читайте также

Ни одна вакцина не дает стопроцентной защиты. Это нормально! Мы подсчитали, сколько ваших московских друзей в соцсетях должны были заболеть ковидом даже после прививки

Читайте также

Ни одна вакцина не дает стопроцентной защиты. Это нормально! Мы подсчитали, сколько ваших московских друзей в соцсетях должны были заболеть ковидом даже после прививки

До показателей третьей волны, прошедшей летом 2021 года, когда на пике в Москве фиксировалось более 9000 новых случаев ковида, а в больницы за сутки попадали почти 2000 пациентов с коронавирусом, пока действительно далеко. Однако, как ранее писала «Медуза», в мэрии готовятся к четвертой волне. На совещании в мэрии, состоявшемся на прошлой неделе, в частности, говорилось, что при необходимости будут введены ограничения — перевод компаний на удаленную работу (до 30% сотрудников), QR-коды для посетителей кафе и кинотеатров, обязательная самоизоляция для пенсионеров и людей с хроническими заболеваниями.

Пока власти города решили ужесточить контроль за соблюдением масочного режима. Несколько крупных торговых центров, сообщал 27 сентября руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк, уже получили предостережения. В частности, речь идет о ТЦ «Атриум», где многие посетители и продавцы во время проверки были без масок или «с масками на подбородке». «Атриуму», сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Ян Поповский, грозит штраф до 300 тысяч рублей. В случае причинения вреда здоровью человека, добавил он, ТЦ могут оштрафовать на сумму до 1 миллиона рублей или вообще закрыть на 90 суток.

Заболеваемость и госпитализации растут не только в Москве, но и в других регионах России. Так, в Удмуртии сообщили 28 сентября, что коечный фонд для больных ковидом заполнен почти на 100%, в Саратовской области — на 94%, в Ростовской области — почти на 90%. В Удмуртии и Пермском крае вводят посещение массовых мероприятий, кино, театров, спортзалов и кафе по QR-коду. Аналогичные меры приняты в Самарской области, ужесточать ограничения планируют в Ростовской области.

Возврата ограничений ожидают и представители московского бизнеса. «Мэрия пока нам ничего не говорила, но еще летом, когда отменяли QR-коды, говорили, что осенью будет новая волна и расслабляться не стоит», — говорит Дмитрий Левицкий, основатель компании HURMA Group of companies, владеющей и управляющей ресторанами в Москве и регионах России.

«Официальных совещаний у Немерюка еще не было, но все понимают, что все будет по старой схеме, если цифры будут расти — сначала ночные клубы, потом рестораны до 23:00 будут работать», — добавляет он.

«Решение, скорее всего, будет принято за несколько дней, как и в прошлый раз, — считает основатель сети ресторанов „Мясо&Рыба“ и омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов. — Москва до последнего будет стараться ничего не закрывать и не вводить ограничения, потому что ресторанный бизнес находится уже на грани истощения и в случае закрытия его нужно будет очень серьезно субсидировать».

Мы не сдаемся Потому что вы с нами «Медуза», я с тобой