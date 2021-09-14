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Билли Айлиш в платье Oscar de la Renta Kevin Mazur / MG21 / Getty Images For The Met Museum / Vogue

В Нью-Йорке прошел бал Института костюма Метрополитен-музея Met Gala. В этом году он был посвящен американской моде, гостей попросили изобразить в своих нарядах «американскую независимость». Тема приурочена к открытию выставки «В Америке: Лексикон моды», которая продлится в музее с 18 сентября 2021 года по 5 сентября 2022-го. Признаемся, мы очень ждали, что же в этом году наденет актер Билли Портер, который пришел (вернее, приехал на паланкине) на предыдущий бал 2019 года в костюме египетского божества — однако он на торжество так и не заглянул. За него пришлось отдуваться рэперу Лил Нас Эксу (он пришел в шубе и доспехах), Билли Айлиш (сравнения с Ириной Аллегровой через 3… 2… 1…) и Мейси Уильямс. Смотрите сами, что из этого получилось!

ASAP Rocky и Рианна. Асап — в марке ERL, Рианна — в Balenciaga. Зрители ждали Рианну очень долго, но она все же пришла! Dimitrios Kambouris / Getty Images for The Met Museum / Vogue

Певица Ким Петрас в Collina Strada. Конская голова, почему бы и нет? Kevin Mazur / MG21 / Getty Images For The Met Museum / Vogue Политик Александрия Окасио-Кортес в Brother Vellies. На платье написано «Tax the rich» — «Берите налоги с богатых» Kevin Mazur / MG21 / Getty Images For The Met Museum / Vogue

Фрэнк Оушен в Prada. С зеленым роботизированным ребенком! Theo Wargo / Getty Images Вупи Голдберг в Valentino Haute Couture Dimitrios Kambouris / Getty Images for The Met Museum / Vogue

Ким Кардашьян в Balenciaga. Видимо, не может отойти от презентации альбома «Donda» John Shearer / WireImage / Getty Images

Lil Nas X в Versace. Вот кто нам заменил Билли Портера: шуба, доспехи, а под ними — еще один наряд Mario Anzuoni / Reuters / Scanpix / LETA John Shearer / WireImage / Getty Images

Дженифер Лопес в Ralph Lauren Justin Lane / EPA / Scanpix / LETA

Модель и актриса Валентина Сампайо в Iris Van Herpen Mike Coppola / Getty Images

Актер Дэн Леви в Loewe. Кросевое! Dimitrios Kambouris / Getty Images for The Met Museum / Vogue Зои Кравиц в Saint Laurent Taylor Hill / WireImage / Getty Images Кара Делевинь в бронежилете от Dior с надписью «Отстрапоним патриархат» Mario Anzuoni / Reuters / Scanpix / LETA

Лорд в Bode Dimitrios Kambouris / Getty Images for The Met Museum / Vogue Актриса Хантер Шафер в Prada Mario Anzuoni / Reuters / Scanpix / LETA

Самый американский наряд — у Дебби Харри. Платье от Zac Posen Kevin Mazur / MG21 / Getty Images for The Met Museum / Vogue

Шэрон Стоун в Thom Browne John Shearer / WireImage / Getty Images

Тимоти Шаламе в Haider Ackermann. Тут не видно, но он носит его под конверсы! Noam Galai / GC Images / Getty Images Граймс пришла на бал с мечом. Платье — Iris Van Herpen Mario Anzuoni / Reuters / Scanpix / LETA

Член Палаты представителей США Кэролин Б. Малони требует равных прав для женщин Mike Coppola / Getty Images / AFP / Scanpix / LETA

Топ-модель Иман в Harris Reid Arturo Holmes / MG21 / Getty Images

И немного мемов

Кто-нибудь может объяснить, почему Асап Роки выглядит, как мой завтрак?

Мы не сдаемся Потому что вы с нами «Медуза», я с тобой