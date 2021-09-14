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«Медуза», я с тобой
Билли Айлиш в платье Oscar de la Renta
шапито

Билли Портер не приехал 💔 Как прошел бал Met Gala: Билли Айлиш переоделась в императрицу, а Лил Нас Экс — в C-3PO. Фотографии и мемы!

Источник: Meduza
Билли Айлиш в платье Oscar de la Renta
Билли Айлиш в платье Oscar de la Renta
Kevin Mazur / MG21 / Getty Images For The Met Museum / Vogue

В Нью-Йорке прошел бал Института костюма Метрополитен-музея Met Gala. В этом году он был посвящен американской моде, гостей попросили изобразить в своих нарядах «американскую независимость». Тема приурочена к открытию выставки «В Америке: Лексикон моды», которая продлится в музее с 18 сентября 2021 года по 5 сентября 2022-го. Признаемся, мы очень ждали, что же в этом году наденет актер Билли Портер, который пришел (вернее, приехал на паланкине) на предыдущий бал 2019 года в костюме египетского божества — однако он на торжество так и не заглянул. За него пришлось отдуваться рэперу Лил Нас Эксу (он пришел в шубе и доспехах), Билли Айлиш (сравнения с Ириной Аллегровой через 3… 2… 1…) и Мейси Уильямс. Смотрите сами, что из этого получилось!

ASAP Rocky и Рианна. Асап — в марке ERL, Рианна — в Balenciaga. Зрители ждали Рианну очень долго, но она все же пришла!
Dimitrios Kambouris / Getty Images for The Met Museum / Vogue
Певица Ким Петрас в Collina Strada. Конская голова, почему бы и нет?
Kevin Mazur / MG21 / Getty Images For The Met Museum / Vogue
Политик Александрия Окасио-Кортес в Brother Vellies. На платье написано «Tax the rich» — «Берите налоги с богатых»
Kevin Mazur / MG21 / Getty Images For The Met Museum / Vogue
Фрэнк Оушен в Prada. С зеленым роботизированным ребенком!
Theo Wargo / Getty Images
Вупи Голдберг в Valentino Haute Couture
Dimitrios Kambouris / Getty Images for The Met Museum / Vogue
Ким Кардашьян в Balenciaga. Видимо, не может отойти от презентации альбома «Donda»
John Shearer / WireImage / Getty Images
Lil Nas X в Versace. Вот кто нам заменил Билли Портера: шуба, доспехи, а под ними — еще один наряд
Mario Anzuoni / Reuters / Scanpix / LETA
John Shearer / WireImage / Getty Images
Дженифер Лопес в Ralph Lauren
Justin Lane / EPA / Scanpix / LETA
Модель и актриса Валентина Сампайо в Iris Van Herpen
Mike Coppola / Getty Images
Актер Дэн Леви в Loewe. Кросевое!
Dimitrios Kambouris / Getty Images for The Met Museum / Vogue
Зои Кравиц в Saint Laurent
Taylor Hill / WireImage / Getty Images
Кара Делевинь в бронежилете от Dior с надписью «Отстрапоним патриархат»
Mario Anzuoni / Reuters / Scanpix / LETA
Лорд в Bode
Dimitrios Kambouris / Getty Images for The Met Museum / Vogue
Актриса Хантер Шафер в Prada
Mario Anzuoni / Reuters / Scanpix / LETA
Самый американский наряд — у Дебби Харри. Платье от Zac Posen
Kevin Mazur / MG21 / Getty Images for The Met Museum / Vogue
Шэрон Стоун в Thom Browne
John Shearer / WireImage / Getty Images
Тимоти Шаламе в Haider Ackermann. Тут не видно, но он носит его под конверсы!
Noam Galai / GC Images / Getty Images
Граймс пришла на бал с мечом. Платье — Iris Van Herpen
Mario Anzuoni / Reuters / Scanpix / LETA
Член Палаты представителей США Кэролин Б. Малони требует равных прав для женщин
Mike Coppola / Getty Images / AFP / Scanpix / LETA
Топ-модель Иман в Harris Reid
Arturo Holmes / MG21 / Getty Images

И немного мемов

Кто-нибудь может объяснить, почему Асап Роки выглядит, как мой завтрак?

Достаем платочки, вспоминаем прошлые годы

Мы не сдаемся Потому что вы с нами

«Медуза», я с тобой
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