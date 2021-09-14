Билли Портер не приехал 💔 Как прошел бал Met Gala: Билли Айлиш переоделась в императрицу, а Лил Нас Экс — в C-3PO. Фотографии и мемы!
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В Нью-Йорке прошел бал Института костюма Метрополитен-музея Met Gala. В этом году он был посвящен американской моде, гостей попросили изобразить в своих нарядах «американскую независимость». Тема приурочена к открытию выставки «В Америке: Лексикон моды», которая продлится в музее с 18 сентября 2021 года по 5 сентября 2022-го. Признаемся, мы очень ждали, что же в этом году наденет актер Билли Портер, который пришел (вернее, приехал на паланкине) на предыдущий бал 2019 года в костюме египетского божества — однако он на торжество так и не заглянул. За него пришлось отдуваться рэперу Лил Нас Эксу (он пришел в шубе и доспехах), Билли Айлиш (сравнения с Ириной Аллегровой через 3… 2… 1…) и Мейси Уильямс. Смотрите сами, что из этого получилось!