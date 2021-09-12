В один день в Симферополе и Краснодаре открыли памятники Дзержинскому В обоих случаях это инициатива ФСБ. Там считают, что «„Железный Феликс“ поднимал страну из нищеты»

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Открытие памятника Дзержинскому во дворе школы № 32 в Краснодаре. 11 сентября 2021 года Администрация Краснодарского края

В Симферополе и Краснодаре открыли памятники основателю органов государственной безопасности, организатору красного террора . Церемонии прошли 11 сентября, в 144-ю годовщину со дня рождения Дзержинского.

В Симферополе открыли отреставрированный памятник Дзержинскому, сообщает портал «Крым 24». Он появился в центре города в районе улицы Объездная. В церемонии участвовали ветераны органов госбезопасности и учащиеся-кадеты. Судя по фотографиям с открытия, дети отдавали честь памятнику.

В ФСБ, комментируя установку памятника в Симферополе, сказали, что «„Железный Феликс“ боролся не только с контрреволюцией, но и поднимал страну из разрухи и нищеты». Благодаря участию Дзержинского, отметили в ведомстве, «восстановлены две тысячи мостов, отремонтированы почти три тысячи паровозов и более десяти тысяч километров железнодорожного пути».

Памятник Дзержинскому в Симферополе Пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю

Установку памятника в Симферополе осудил член патриаршего совета по культуре Русской православной церкви, протоиерей Леонид Калинин. «Я лично категорически против появления таких монументов в любых общественных пространствах в России. Это оскорбляет память миллионов невинных жертв террора, голода, холода, мучений, пыток, тюрем, лагерей и разорения Отечества», — сказал он радиостанции «Говорит Москва». Протоиерей допустил, что жители Крыма снесут этот монумент.

В Краснодаре памятник основателю ВЧК открыли во дворе школы № 32 имени Феликса Дзержинского, которая находится под патронатом ФСБ. В 2017 году этой школе по просьбе ее руководства и местного ФСБ присвоили имя Дзержинского. Весной 2021-го коллектив школы и ветераны госбезопасности попросили городских депутатов открыть на территории учебного заведения памятник Дзержинскому. После этого митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий призвал «быть аккуратными» в вопросе увековечивания имен «неоднозначных» личностей, сообщал телеканал «Царьград».

Памятник Дзержинскому во дворе школы № 32 в Краснодаре, 11 сентября 2011 Средняя общеобразовательная школа № 32

В церемонии открытия среди прочих участвовали замначальника управления ФСБ по Краснодарскому краю Геннадий Кудрявцев, а также правнук Феликса Дзержинского Владимир Дзержинский. «Бюст получился очень красивый и выразительный, копия Феликса Эдмундовича, — сказал Владимир Дзержинский. — Сегодняшнее открытие — это знаковое событие для семьи Дзержинского, ветеранов органов безопасности и коллектива этой школы. Хочется пожелать, чтобы наследие моего прадеда изучали как можно больше и учились на его трудах».

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Самый известный памятник Дзержинскому стоял на Лубянской площади в Москве с 1958 года до 22 августа 1991 года, когда по требованию москвичей его демонтировали после неудачной попытки государственного переворота. Скульптуру перенесли в парк Музеон на Крымском валу. В последующие годы неоднократно поднимался вопрос о возвращении памятника на прежнее место, в частности, за это выступали представители КПРФ и бывший мэр Москвы Юрий Лужков. В 2015 году КПРФ собрала 150 тысяч подписей за проведение референдума среди жителей Москвы по этому вопросу, но не организовала его.

В феврале 2021 года в Москве организовали голосование по вопросу установки на Лубянской площади одного из двух памятников — Дзержинскому или князю Александру Невскому. Мэр Москвы Сергей Собянин уже на второй день опроса остановил его, заявив, что голосование превращается в «противостояние людей, придерживающихся разных взглядов».

В России установлено более 40 памятников и бюстов Феликсу Дзержинскому. По данным исследования «Яндекса», по числу мемориальных памятников в стране Дзержинский занимает шестое место, обгоняя по этому параметру Георгия Жукова и Карла Маркса. Один из последних памятников Дзержинскому открыли в 2017 году в Кирове по инициативе ветеранов ФСБ.

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