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Сотрудники афганских сил безопасности сжигают маковые посевы, август 2021 года Saifurahman Safi / Xinhua / Sipa / Scanpix / LETA

Движение « », захватившее власть в Афганистане в середине августа, заявило, что страна перестанет быть производителем наркотиков. «Больше не будет ни производства, ни контрабанды. Афганистан вообще больше не будет страной, где культивируют опиум», — заявил 18 августа представитель движения Дабихулла Муджахид, подчеркнув, однако, что для этого движению потребуется иностранная помощь.

Является ли это обещание реальным — неясно: наркотики на протяжении многих лет были одним из существенных источников денег для группировки. Но в последние годы уже не основным — талибы диверсифицировали свою экономику и большую часть средств получали из других источников.

«Талибан» официально запрещал наркотики еще в 2000 году. Возможно, это стало одной из причин падения его режима

Торговля героином была основным источником средств для «Талибана» на протяжении почти двух десятилетий, говорилось в докладе Совбеза ООН, опубликованном в мае 2020 года. При этом формально талибы пытались дистанцироваться от производства наркотиков еще во времена своего первого правления в Афганистане: в 2000 году, добиваясь признания своего режима международным сообществом, они объявили о запрете на выращивание опийного мака и уничтожении маковых полей.

Производство героина тогда действительно упало до рекордно низких значений, однако вскоре возобновилось вновь, когда США вторглись в Афганистан и талибы потеряли власть. Позже эксперты называли запрет на выращивание мака одной из причин быстрого падения режима талибов — местные фермеры, которые лишились источника доходов, перестали поддерживать движение. В итоге выращивать мак снова начали как жители территорий, освобожденных от «Талибана», так и сами талибы — теперь уже для того, чтобы финансировать собственную деятельность по борьбе с США. Также высказывались предположения, что запрет изначально предполагался временным: талибы просто не хотели дать ценам на героин опуститься после двух лет подряд, когда урожаи мака были больше, чем обычно.

Несмотря на то, что после вторжения США на операции по борьбе с наркотиками в Афганистане было выделено более 9 миллиардов долларов, посевные площади опийного мака только увеличивались (причем как на территориях, подконтрольных талибам, так и на территориях, находящихся под властью официального правительства).

В течение трех из четырех последних лет в Афганистане собирали рекордные урожаи — и даже в условиях пандемии коронавируса площадь посевов только в 2020 году увеличилась на 37%. «Талибан», как полагают эксперты ООН, зарабатывает как выращивая мак на собственных полях и получая опиум в собственных лабораториях, так и обкладывая данью независимых торговцев за транспортировку товара по своей территории.

Еще о том, кто такие талибы и что они делают

Статья, которой нам всем так не хватало: стыдные (на самом деле вовсе нет) вопросы о «Талибане» США правда «сдали» Афганистан талибам? И зачем Россия дружит с террористами?

Еще о том, кто такие талибы и что они делают

Статья, которой нам всем так не хватало: стыдные (на самом деле вовсе нет) вопросы о «Талибане» США правда «сдали» Афганистан талибам? И зачем Россия дружит с террористами?

Помимо героина, талибы стали зарабатывать и на производстве метамфетамина. Ранее он не был распространен в Афганистане, однако за последние пять лет, после того как афганцы научились добывать сырье для его производства из растения эфедра, широко распространенного в стране, его производство увеличилось в десятки раз. Если в 2014 году в мире было изъято лишь 10 килограммов афганского метамфетамина, то только в первой половине 2019 года — 650 килограммов. При этом, по данным ООН, в 2020 году более 60% метамфетаминовых лабораторий располагались на территориях, подконтрольных талибам.

В последние годы наркотики перестали быть основным источником заработка группировки. Теперь она продает полезные ископаемые

Суммарные годовые доходы движения в докладе Совбеза ООН 2020 года оценивались в диапазоне от 300 миллионов до 1,5 миллиарда долларов. Для сравнения, весь ВВП Афганистана в 2019 году составлял 18,9 миллиарда долларов, а доходы бюджета — 5,5 миллиарда.

Схожую оценку доходов «Талибана» в то же время давало и НАТО — в сентябре 2020 года со ссылкой на закрытый доклад организации сообщало, что за предыдущий финансовый год талибы заработали 1,6 миллиарда долларов. Из них 416 миллионов приходились на торговлю наркотиками, еще 450 — на добычу полезных ископаемых, 160 — на дань, взимаемую группировкой с легальных торговцев на подконтрольных ей территориях. Еще 240 миллионов в тот период «Талибан» получил от своих спонсоров — в основном из Пакистана и государств Персидского залива.

Как говорилось в отчете, диверсификацией доходов «Талибан» был в первую очередь обязан мулле Мохаммеду Якубу, сыну основателя группировки муллы Омара, убитого в 2013 году. Под руководством Якуба, возглавлявшего военную комиссию «Талибана», боевики целенаправленно захватывали регионы Афганистана, богатые минеральными ресурсами — железной рудой, медью, золотом, цинком, редкоземельными металлами.

На захваченных территориях талибы упорядочивали добычу полезных ископаемых и взимание налогов с населения, одновременно с этим создавая теневые каналы поставок за рубеж через подконтрольные им участки границы и налаживая отношения с крупными оптовыми покупателями, в основном, из Китая и ОАЭ. В итоге с 2015 по 2020 год доходы группировки от добычи полезных ископаемых выросли с 35 до 464 миллионов долларов.

Другой важный источник дохода — дань за транзит товаров по территории «Талибана». Обычно с водителей собирается такса на блокпостах, мимо которых они проезжают. Долю от своей прибыли группировке также обязаны платить все, кто занимается любым видом легального бизнеса — вплоть до операторов связи за установку в отдаленных регионах телефонных вышек.

Эксперты считают, что с выращиванием мака талибы бороться не будут. Они вряд ли захотят ссориться с фермерами, для которых это — единственный способ заработка

Как полагают аналитики, маловероятно, что талибы выполнят свое обещание сделать Афганистан свободным от наркотиков. Эксперт школы восточных и африканских исследований Лондонского университета Джонатан Гудхенд в комментарии для Agence France-Presse предположил, что реальный отказ от наркотиков может привести к разладу в самом «Талибане». С одной стороны, талибы хотят показать, что они готовы к диалогу с Западом, и отказ от наркотиков — хороший путь это сделать. С другой, подчеркивает эксперт, — это сильно ударит по фермерам в ключевых для талибов провинциях Гильменд и Кандагар.

Эксперт Брукингского института Ванда Фелбаб-Браун в беседе с Reuters также отметила, что предыдущая попытка талибов запретить производство наркотиков вызвала резкое неприятие работавших в этой сфере афганцев и стала одной из причин быстрого падения режима талибов после вторжения США. Теперь, придя к власти, талибы, вероятно, будут действовать намного осторожнее, чтобы не спровоцировать сопротивление своему режиму в сельских районах, полагает эксперт.

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Григорий Левченко