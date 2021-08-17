Боба Дилана обвинили в сексуальном насилии над несовершеннолетней в 1965 году Тогда музыканту было 23 года, а истице 12 лет

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Боб Дилан в Лос-Анджелесе в 1965 году ZUMA / Scanpix / LETA

Американского певца и нобелевского лауреата по литературе Боба Дилана обвинили в сексуальном насилии над 12-летней девочкой, совершенном в 1965 году.

Соответствующий иск был подан 13 августа в Верховный суд штата Нью-Йорк от лица жительницы Гринвича, штат Коннектикут, именуемой в судебных документах как J.C. (Джей Си).

Женщина утверждает, что подвергалась насилию со стороны Дилана в период шести недель между апрелем и маем 1965 года, когда ей было 12 лет, а музыканту — 23 года. Домогательства якобы происходили в номере Дилана в отеле «Челси» на Манхэттене.

В иске говорится, что Дилан «использовал свой статус музыканта, ухаживая за J.C., чтобы завоевать ее доверие и получить над ней контроль в рамках своего плана по сексуальному домогательству», а также «снабжал J.C. алкоголем и наркотиками и несколько раз изнасиловал».

В результате причиненного насилия, указывают адвокаты женщины, J.C. «продолжает испытывать страдания от эмоциональных и физических травм, включая серьезные и тяжелые психические расстройства, мучения, унижение и смущение, а также экономические потери». Истица требует от музыканта компенсацию за причиненные страдания в размере, который посчитает справедливым жюри присяжных.

Представитель Боба Дилана, комментируя иск изданию Pitchfork, заявил следующее: «Утверждение 56-летней давности не соответствует действительности и будет решительно оспорено в суде».

Как указывает Variety, иск против Дилана был подан в рамках закона штата Нью-Йорк от 2019 года о детях-жертвах, позволявшего в течение двух лет подавать заявления о насилии над детьми без срока давности. Документы поступили в суд за сутки до истечения действия закона.

Боб Дилан — один из самых влиятельных американских музыкантов ХХ века. На его счету почти 40 студийных альбомов, последний из которых — «Rough and Rowdy Ways» — вышел в июне 2020 года. В 2016 года Дилану присудили Нобелевскую премию по литературе «за создание нового поэтического языка в великой американской песенной традиции».

Александр Филимонов