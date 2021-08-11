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«Природа продолжает испытывать на прочность». В Вологде за несколько часов выпала треть месячной нормы осадков, улицы ушли под воду

Источник: Meduza

В Вологде вечером 10 августа прошел сильный ливень. Как сообщил мэр города Сергей Воропанов, за несколько часов выпало 27 миллиметров осадков — треть месячной нормы. «Природа продолжает испытывать город на прочность», — считает Воропанов. Многие улицы города оказались покрыты слоем воды, очевидцы говорили о лужах глубиной 60 сантиметров, повалены деревья. Движение автомобилей на наиболее пострадавших участках дорог было прервано. На одной из стройплощадок города порыв ветра развернул стрелу башенного крана, и она повредила балкон в жилом доме. Жители Вологды в комментариях в соцсетях отмечают, что затопленными в числе прочих оказались те участки улиц, где недавно ремонтировали ливневую канализацию, а также указывают, что перед проливным дождем МЧС не рассылало предупреждений. Вот лишь некоторые видео очевидцев из Вологды.

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