В якутском селе Бясь-Кюэль лесной пожар уничтожил несколько десятков зданий. Видео очевидцев

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Село Бясь-Кюель ГУ МЧС Якутии / ТАСС / Scanpix / LETA

В Якутии продолжаются сильные лесные пожары. Днем в субботу, 7 августа, загорелось село Бясь-Кюель Горного района, где проживают около 600 человек. Огонь уничтожил более 30 жилых домов и восемь нежилых строений. Жителей села эвакуировали в пункты временного размещения. «Это большая беда. Мы сделаем все, чтобы как можно быстрее обеспечить пострадавших жильем. Все дома будут построены за счет республиканского бюджета», — заявил глава Якутии Айсен Николаев. Пожар в селе Бясь-Кюель тушат более 280 человек и 23 единицы техники. Борьбу с огнем затрудняет шквалистый ветер и отсутствие водоемов в этой местности. Из-за сильного ветра верховые пожары угрожают еще 12 населенным пунктам, сообщил председатель правительства Якутии Андрей Тарасенко. В частности, огонь подошел к селу Ытык-Кюель в Таттинском районе, жителей которого готовятся эвакуировать. Дым от якутских пожаров уже достиг соседних регионов. В Красноярском крае Роспотребнадзор из-за дыма рекомендовал жителям сократить пребывание на воздухе. Дым и запах гари от пожаров в Якутии также зафиксированы в Иркутской области и в Павлодарской области в Казахстане.

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