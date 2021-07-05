Сочи затопило после ливня. Жителям посоветовали приготовиться к эвакуации Посмотрите, как сейчас выглядит курорт

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Дмитрий Феоктистов / ТАСС / Scanpix / LETA

4 июля в Сочи прошел сильнейший ливень, сопровождавшийся ураганным ветром. В нескольких районах было прервано электроснабжение. Во время ливня в Сочи один человек погиб, еще два получили травмы в результате падения дерева на улице Фрунзе в Адлерском районе. Уровень воды в реках Хорота и Мацеста поднялся до критического уровня. Подтоплены некоторые гостиницы и пансионаты, а также подвальные помещения больницы в Хостинском районе. Утром 5 июля оперативный штаб Краснодарского края посоветовал жителям Сочи подготовить документы и вещи первой необходимости для возможной эвакуации. Во второй половине дня 5 июля, предупредили в Росгидрометцентре, вновь ожидаются осадки и подъем уровня воды в реках в районе Сочи. Улучшение погоды ожидается лишь 6 июля. Посмотрите видео очевидцев с затопленного курорта.

Кудепста, Сочи

Кудепста, Сочи

Кудепста, Сочи

Кудепста, Сочи

Имертинка, Сочи

Чайсовхоз, Адлерский район

Адлер, район улицы Петрозаводская

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