Жителей Сочи предупредили о возможной эвакуации из-за наводнения

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Оперативный штаб Краснодарского края попросил жителей Сочи собрать необходимые вещи на случай возможной эвакуации, сообщает РИА Новости.

Из-за продолжительных обильных осадков в Адлерском и Хостинском районах Сочи отмечается критический подъем уровня рек Хорота и Мацеста, предупредили в оперштабе.

Включены сирено-речевые установки для оповещения населения о возможных подтоплениях и вероятности выхода рек из берегов. Жителей просят соблюдать спокойствие, подготовить документы и вещи первой необходимости, если ситуация вынудит начать эвакуацию.

В случае чрезвычайной ситуации, цитирует «Интерфакс» сообщение оперштаба, необходимо звонить по телефонам экстренных служб 112 и 2622298.

4 июля в Сочи начался ливень с ураганным ветром. Власти объявили штормовое предупреждение. Во время ливня в Сочи один человек погиб, еще два получили травмы в результате падения дерева на улице Фрунзе в Адлерском районе. В населенных пунктах Лоо, Кудепста, Нижняя Шиловка, Хлебороб, Красная Воля, Верхнениколаевское и Ермоловка из-за ветра и ливня была нарушена подача электричества, сообщает ТАСС.

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