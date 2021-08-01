Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Александр Яковлев / ТАСС

С 1 августа в России вступили в силу поправки в федеральные законы «О животном мире» и «Об охоте». Они допускают добычу редких животных в «исключительных случаях», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минприроды.

В ведомстве заявили, что поправки исключают положение, которое запрещало любые виды охоты на млекопитающих и птиц, занесенных в Красную книгу России или в красные книги российских регионов.

Добывание объектов животного мира, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу России, допускается только в исключительных случаях в целях сохранения объектов животного мира.

Добыча разрешается для мониторинга краснокнижных животных, регулирования их численности, охраны здоровья населения, устранения угрозы для жизни человека, предохранения от массовых заболеваний сельскохозяйственных и других домашних животных, «обеспечения традиционного образа жизни» коренных малочисленных народов России.

В Минприроды подчеркнули, что охота в перечень исключительных случаев не входит: «Запрет на хозяйственное использование, включая охоту, на животных, занесенных в Красную книгу РФ и красные книги субъектов РФ, сохраняется».

Однако «Гринпис» считает, что поправки легализуют трофейную охоту, заявил радио «Говорит Москва» руководитель программы организации по особо охраняемым природным территориям России Михаил Крейндлин.

Фактически отменяется запрет на отстрел краснокнижных животных. Если в старом законе об охоте прямо запрещен отстрел, . Добывание включает и отстрел, и отлов в исключительных случаях. <…> Мы считаем, что охотничье лобби в Думе попросило эти поправки для того, чтобы иметь возможность периодически, например, под видом охоты в научных целях, добывать краснокнижных животных. Это очень коррупционная форма, с нашей точки зрения. В первую очередь, это .

Ранее, комментируя поправки, Крейндлин говорил «Коммерсанту», что «найти ученого, который обоснует отстрел для науки — просто вопрос денег». По мнению Крейндлина, такая охота не будет носить массовый характер, «это будет охота для избранных, кто сможет позволить себе купить научное обоснование».

Того же мнения старший научный сотрудник Института проблем эволюции имени Северцова РАН Софья Розенфельд, которая из-за принятия поправок инициировала открытое письмо к президенту России Владимиру Путину в издании «Троицкий вариант — наука». Как сообщало « », это письмо подписали более 100 ученых.

Поправки о добыче редких животных, вступившие в силу с сегодняшнего дня, Госдума приняла в декабре 2020 года. Авторами поправок стала группа депутатов; один из них — член комитета Госдумы по бюджету и налогам Владислав Резник, который входит в президиум «Клуба горных охотников».

В 2016 году этот клуб, возглавляемый бывшим спецназовцем ФСБ Эдуардом Бендерским, попросил вице-премьера Александра Хлопонина разрешить платный отстрел пяти путоранских баранов, входящих в Красную книгу. Необходимость отстрела была обоснована «научными интересами». Однако разрешение на убийство баранов клуб так и не получил.

В декабре 2017 года Минприроды утвердило новую редакцию Красной книги России. В нее не попали многие виды животных, которые, по мнению зоологов, нуждаются в охране. В «Гринписе» назвали это результатом влияния охотничьего лобби. Минюст отказался зарегистрировать приказ Минприроды. Изменения в Красную книгу были зарегистрированы лишь в апреле 2020 года.

Слушайте музыку, помогайте «Медузе» Дать денег

Ольга Корелина