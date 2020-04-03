«Включена и касатка, и косатка». Минприроды впервые за 23 года обновило Красную книгу

Минприроды России обновило список животных, включенных в Красную книгу. Соответствующий приказ 2 апреля зарегистрировал Минюст, сообщила пресс-служба Минприроды.

В Красную книгу занесены млекопитающих и птиц.

«Включена и , и », — подчеркнула пресс-служба Минприроды.

Предыдущая версия Красной книги датирована 1997 годом. Обновлять ее нужно раз в 10 лет, но работа затянулась, поскольку «список животных, которых предполагалось занести в Красную книгу, и сам процесс подготовки новой редакции вызывали немало споров», отметила пресс-служба Минприроды.

В январе 2018 года Минюст отказался зарегистрировать приказ Минприроды об изменениях в Красной книге, поскольку в новую редакцию не попадал ряд редких видов животных. В «Гринписе» заявили, что это произошло в результате действий охотничьего лобби.