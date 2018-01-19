Минюст отказался зарегистрировать приказ об изменениях в Красной книге. Минприроды не включило в нее многие редкие виды

Владимир Бурматов
10:50, 19 января 2018
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Министерство юстиции РФ не зарегистрировало приказ Минприроды о внесении изменений в Красную книгу, по которому в новую редакцию не попадал ряд редких видов животных. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

«По данным замминистра [юстиции Юрия Любимова], документ сейчас возвращен обратно в Минприроды», — сообщил депутат.

«Таким образом, вызвавший возмущение ученых приказ по Красной книге в силу не вступит. Сейчас мы запросили в Минюсте официальные документы по этому поводу. Обязательно выложу», — заявил Бурматов.

Владимир Бурматов
Новая редакция Красной книги была утверждена в конце 2017 года. Как выяснила «Медуза», туда не попали несколько видов, которые, по словам ученых, нуждаются в охране. В «Гринписе» считают, что это произошло в результате охотничьего лобби.  
В Минприроды назвали не попавшие в Красную книгу виды «спорными» и пообещали принять решение в течение года.
Среди «спорных» видов оказались, в частности, гималайский медведь, серый гусь, кавказская серна, сибирский горный козел. Тюлень-монах был включен как в список на включение в Красную книгу, так и в список на исключение из нее.
17 января депутаты Госдумы направили запрос генпрокурору Юрию Чайке с просьбой проверить законность исключения из Красной книги 17 редких видов. Они также попросили Минюст приостановить регистрацию приказа Минприроды.

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