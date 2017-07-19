Охотничий клуб бывшего спецназовца ФСБ попросил у вице-премьера Хлопонина разрешение на отстрел пятерых баранов из Красной книги. «В интересах науки»

В «Клубе горных охотников» «Медузе» подтвердили факты обращения к Хлопонину и переговоров по поводу отстрела шести (а не пяти) путоранских баранов. Дозвониться до президента клуба Эдуарда Бендерского «Медуза» не смогла, однако поговорила с исполнительным директором клуба Александром Гомоновым. «Вся Африка на этом живет: продает за хорошие деньги редкий вид, а эти деньги вкладывает потом в [его] охрану и воспроизводство. И первый раз наш клуб пошел официальным путем , а браконьерство, мы уверены, там [на плато Путорана] как было, так и будет», — сказал Гомонов. Он отметил, что речь идет уже не о 15 миллионах рублей на финансирование природоохранных программ, а о 30 миллионах.