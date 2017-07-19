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Охотничий клуб бывшего спецназовца ФСБ попросил у вице-премьера Хлопонина разрешение на отстрел пятерых баранов из Красной книги. «В интересах науки»
Как стало известно «Медузе», в сентябре 2016 года «Клуб горных охотников», возглавляемый бывшим спецназовцем ФСБ Эдуардом Бендерским, написал письмо вице-премьеру правительства России Александру Хлопонину, в котором попросил дать его организации право на отстрел пяти путоранских баранов (позже число увеличилось до шести), входящих в Красную книгу. В обмен клуб обязался заплатить заповеднику, на территории которого это будет сделано, 15 миллионов рублей (позже речь пошла о 30 миллионах). Хлопонин поручил Минприроды разработать соответствующий «пилотный проект по взаимодействию»; отстрел может начаться уже в 2017 году. Ученые и экологи считают, что это нанесет колоссальный вред небольшой популяции путоранских баранов, а проект нарушает действующее законодательство. «Медуза» рассказывает, как российское правительство собирается продавать баранов из Красной книги по пять миллионов рублей за животное.
Это путоранский снежный баран (Ovis nivicola borealis), подвид снежного барана с плато Путорана (север Сибири). Его популяция не превышает 800 особей, поэтому он занесен в Красную Книгу. Самки путоранского барана рожают одного ягненка в три года, а выживаемость ягнят — всего 23%.
Эдуард Бендерский — президент «Клуба горных охотников». 13 сентября 2016 года он написал письмо (есть в распоряжении «Медузы») вице-премьеру правительства РФ Александру Хлопонину, в котором попросил «выделить пять разрешений на добычу путоранского снежного барана», а за это пообещал, что клуб «окажет помощь в финансировании программ охраны данного подвида баранов в размере 15 000 000 [рублей]». 21 сентября 2016-го Хлопонин переслал письмо в министерство природы и Росприроднадзор, распорядившись «поддержать и подготовить пилотный проект по взаимодействию».
Эдуард Бендерский — заядлый охотник (осторожно, фото мертвых животных!) и бывший сотрудник Центра специального назначения ФСБ, там он служил с 1991 по 1994 годы — и уволился в звании старшего лейтенанта. После этого он основал общественную организацию «Вымпел» и начал появляться в СМИ в качестве «ветерана спецподразделений». Другие охотники обвиняли его в коррупционных связях с бывшим замминистра природных ресурсов Владимиром Мельниковым; подтверждений этому «Медузе» обнаружить не удалось.
Федеральные законы «Об охране окружающей среды» и «О животном мире» запрещают отстрел животных, занесенных в Красную книгу. Однако постановление правительства РФ № 13 от 6 января 1997 года все-таки разрешает добычу краснокнижных животных с целью «сохранения объектов животного мира, осуществления мониторинга состояния их популяций, регулирования их численности, устранения угрозы для жизни человека» и в некоторых других случаях.
Необходимость отстрела путоранских баранов Бендерский в письме обосновал именно «научными интересами». Чтобы разрешить отстрел животных, Росприроднадзор обратился к экспертам — за заключением.
Заключение (есть в редакции «Медузы») написал доктор биологических наук, автор и соавтор двух монографий о снежных баранах Северной Азии Николай Железнов-Чукотский, по его собственным словам, изучающий баранов в последние 25 лет. В документе говорится о возможном отстреле уже шести, а не пяти путоранских баранов возрастом старше десяти лет на территории государственного заповедника «Путоранский» — по два в течение 2017–2019 годов в период с 20 апреля по 1 ноября. Железнов-Чукотский написал, что «экологические особенности тяжелых условий обитания снежных баранов на плато Путорана определенно свидетельствуют о категорической недопустимости отстрела самцов».
«Да, в 12 лет снежный баран [уже] в размножении не участвует, но он участвует в социальной жизни стада, и никто кроме него не может знать структуру размещения зимних основных и запасных пастбищ. Браконьеры же не знают тонкости экологических черт в поведении этих животных. Отстрелял, получил доллары — и все! Хоть трава не расти!» — пояснил «Медузе» ученый. Он отметил, что его заключение в итоге не приняли, а нашли «ученых, которые никогда в жизни не видели баранов» — и те подготовили документ, допускающий отстрел. По словам Железнова-Чукотского, это сделал его коллега, доктор биологических наук Анатолий Суворов.
В разговоре с «Медузой» Суворов сказал, что заключение писали четыре человека (фамилий он не назвал), но главным автором действительно был он. «В возрасте старше 12 лет снежный баран выполнил функции — это трофейное животное. [Отстрел таких баранов] не несет никакого ущерба для популяции в целом. Эти самцы отбиваются от стада и становятся добычей волков. Я волком занимался 30 лет!» — сказал Суворов «Медузе».
Рассуждения Железнова-Чукотского он назвал «истерией». На вопрос о том, не кажется ли ему странным давать право на отстрел краснокнижных животных, он ответил: «Это не странно. Странно то, что вносят других животных в Красную книгу, а охотничьи хозяйства не развивают, никакой физической защиты краснокнижных животных нет». Суворов подтвердил, что баранов он не изучал, а отвечать на вопрос о том, почему в таком случае он писал по поводу них заключение отказался, сказав, что ему «дорого говорить по телефону».
В «Клубе горных охотников» «Медузе» подтвердили факты обращения к Хлопонину и переговоров по поводу отстрела шести (а не пяти) путоранских баранов. Дозвониться до президента клуба Эдуарда Бендерского «Медуза» не смогла, однако поговорила с исполнительным директором клуба Александром Гомоновым. «Вся Африка на этом живет: продает за хорошие деньги редкий вид, а эти деньги вкладывает потом в [его] охрану и воспроизводство. И первый раз наш клуб пошел официальным путем, а браконьерство, мы уверены, там [на плато Путорана] как было, так и будет», — сказал Гомонов. Он отметил, что речь идет уже не о 15 миллионах рублей на финансирование природоохранных программ, а о 30 миллионах.
Гомонов сообщил, что инициатива отстреливать баранов исходила не от них — с готовым «пилотным проектом» к охотникам пришло федеральная государственная «Объединенная дирекция заповедников Таймыра», куда входит заповедник «Путоранский» (это подтверждается и списком документов из заключения Железнова-Чукотского; там упоминается готовый «пилотный проект»). По словам исполнительного директора «Клуба горных охотников», государственная организация хочет с помощью охотников определить ареал обитания животных, провести авиаучет, установить фотоловушки. «Сейчас-то этого никто не делает», — отмечает Гомонов.
Интерес клуба он объяснил так: «У нас много коллекционеров, а у них нет, например, в коллекции рогов снежного барана с Путорана; они хотят». При этом Гомонов отметил, что проект «пока не двигается и вряд ли сдвинется, потому что в стране одна задача — запрещать».
«Почему под строгим контролем, с наукой, нельзя стукнуть двух баранов?!» — посетовал Гомонов «Медузе».
Секретарь директора «Заповедников Таймыра» Виктора Матасова сообщила «Медузе», что знает о существовании «пилотного проекта», однако сам директор находится в командировке, а его заместители — в экспедициях. До специалиста по связям с общественностью «Заповедников Таймыра» Станислава Крючкова дозвониться так же не удалось.
Пресс-секретарь вице-премьера Александра Хлопонина Наталья Платонова заявила, что в распоряжении ее начальника не идет речь об отстреле животных из Красной книги. «Там идет речь о „пилотном проекте“. Когда он будет разработан министерством природы, когда его изучат… Еще неизвестно, будет ли он реализован. Если будет целесообразность в проведении этих научных исследований [в рамках которых застрелят шесть животных], и они будут соответствовать законодательству, то тогда, возможно, его реализуют», — сказала Платонова.
Юрист «Гринписа России» Михаил Крейндлин в разговоре с «Медузой» сказал, что впервые сталкивается с ситуацией, когда отстрела животных из Красной книги добиваются на таком высоком уровне — вице-премьера правительства России. По его мнению, российское законодательство не позволяет отстреливать снежных баранов, а постановление правительства, разрешающее добычу краснокнижных животных в отдельных случаях — хоть и действующее, но незаконное.
«Мы собираемся использовать все доступные нам способы, чтобы этого не допустить. Обязательно зададим вопрос министру природных ресурсов [Сергею Донскому] на грядущей встрече 2 августа, — сказал Крейндлин. — Ведь в конце письма от „Клуба горных охотников“ говорится, что они рассчитывают на дальнейшее „сотрудничество“ и по другим животным — алайтскому аргали (входит в Красную книгу; находится под угрозой уничтожения), безоаровому козлу (входит в Красную книгу), кодарскому и чукотскому снежным баранам».