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Владимир Андреев / URA.RU / ТАСС

Центризбирком исключил директора «Совхоза имени Ленина» Павла Грудинина из федерального списка кандидатов КПРФ на выборах в Госдуму. Это сделали на основании заявлений его бывшей жены Ирины, а также данных Генпрокуратуры о том, что у него есть доля в компании, зарегистрированной в Белизе, что кандидатам в депутаты запрещает закон. По данным «Медузы», исключение Грудинина было предопределено: его включили в список без согласования с кремлевскими чиновниками, а те не могут простить ему успешное выступление на президентских выборах 2018 года.

Против Грудинина выступила его бывшая жена. Политик утверждает, что не владеет акциями, которые ему приписывают, с 2017 года

Центризбирком исключил Павла Грудинина из списка кандидатов КПРФ на выборах в Госдуму. Он должен был стать третьим номером в списке после Геннадия Зюганова и Светланы Савицкой.

Поводом стало заявление бывшей жены политика Ирины. Она сообщила, а Генпрокуратура подтвердила, что у Грудинина есть акции компании Bontro Ltd., зарегистрированной в Белизе. Якобы он не сообщил об этом в декларации.

По закону кандидаты перед выдвижением должны закрыть иностранные счета, перестать хранить деньги и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами России, и «осуществить отчуждение иностранных финансовых институтов», сказано в материалах ЦИК.

Сам Грудинин на заседании ЦИК заявил, что с апреля 2017 года не владеет акциями компании Bontro, а сама фирма и вовсе закрылась в 2019 году. «Никаких счетов, никаких активов за рубежом с момента выдвижения меня кандидатом в президенты и до регистрации [кандидатом в депутаты] у меня нет, не было и не будет», — заявил политик на заседании ЦИК. По его словам, в документах, предоставленных Генпрокуратурой, нет никаких подтверждений, что он владеет акциями: «ни одной печати, ни одного апостиля, ни одной подписи директора, регистратора».

Позиция ЦИК сводилась к тому, что комиссия не уполномочена проверять обоснованность утверждений прокуроров. Глава ЦИК Элла Памфилова потребовала от Грудинина и представителей КПРФ «уважать другое мнение». По ее словам, комиссия вообще «не должна была все это устраивать», поскольку у нее есть решение Генпрокуратуры, а Грудинин может обжаловать вынесенное решение в суде.

«Большего беззакония, чем в современной России, я нигде не видел, — заявил Геннадий Зюганов. — Вопрос решается не о регистрации того или иного кандидата, а о том, можем ли мы сохранить основы демократии». Весь остальной список ЦИК утвердил.

Зюганов не стал согласовывать предвыборный список с администрацией президента. А Кремль не может простить Грудинину президентские выборы

Для администрации президента Павел Грудинин, по словам близкого к Кремлю источника, стал в политике «персоной нон грата». Его выдвижение Геннадий Зюганов, по словам собеседника, не обсуждал с внутриполитическим блоком администрацией президента (АП).

«Он окопался, не шел на диалог. Ему были предложены встречи с (первым замглавы администрации президента Сергеем) Кириенко и даже (с руководителем АП Антоном) Вайно, но Зюганов хотел что-то обсуждать лично с Владимиром Путиным. Естественно на такой шантаж никто не пошел», — утверждает источник. В интервью телеканалу «Дождь» лидер КПРФ Геннадий Зюганов тоже говорил, что не согласовывал списки КПРФ с АП.

По словам другого собеседника, близкого к АП, уже сразу после формирования списка КПРФ «стало понятно», что участвовать Грудинин в выборах не будет: «По декларациям можно найти что-то (неуказанное) у любого предпринимателя, тут нужна только политическая воля». Источник напоминает, что Грудинину дважды не был передан вакантный мандат депутата Госдумы (Павел Грудинин был в списках КПРФ в Госдуму на выборах 2016 года). «А тут еще третье место в списке! Был и такой момент — Зюганов брал (Кремль) на слабо, надо было дать ему понять, что по таким правилам с ним играть никто не будет», — заявил он.

«Нежелательным кандидатом» Павел Грудинин стал после участия в президентских выборах 2018 года. Тогда его кандидатуру согласовали с АП (Геннадий Зюганов в интервью «Дождю» это отрицал). В Кремле надеялись, что политик-бизнесмен добавит интереса к выборам, с одной стороны, а, с другой, его кандидатуру не стал бы горячо поддерживать традиционный электорат КПРФ, поэтому выдвиженец компартии получит сравнительно низкий результат. Однако рейтинги Грудинина стали расти, на что федеральные телеканалы ответили критическими сюжетами о кандидате-коммунисте на грани черного пиара.

«Возник напряженный момент. (Администрации президента) нужно было продемонстрировать Владимиру Путину его высокие результаты. Конечно, Путин бы и так выиграл, но при росте рейтинга Грудинина его проценты были бы не блестящими. В АП сочли, что он нарушил правила, вышел за границы дозволенного. Заставил напрягаться и нервничать», — говорил ранее корреспонденту «Медузы» один из ключевых технологов президентской кампании Владимира Путина. В итоге Грудинин занял второе место, получив 11,7% голосов.

В феврале 2019 года Павел Грудинин лишился поста спикера городского совета подмосковного города Видное. К концу года совет, где достаточно много кресел занимали сторонники Грудинина, распустили из-за преобразования Видного и Ленинского района в единый городской округ. Павел Грудинин снова стал депутатом, но большинство кресел в совете взяли кандидаты, лояльные власти. В муниципальное собрание прошел и сын Грудинина Артем, который в ходе кампании критиковал отца, а после выборов вступил во фракцию «Единой России».

Сам Грудинин после заседания ЦИК заявил, что его жена попала под влияние «Единой России», а ее интересы представляют те же юристы, что защищали Дмитрия Медведева после «расследования Навального об уточках».

О президентской кампании Грудинина

Колхозник со стратегическим мышлением Как Павел Грудинин стал «кандидатом от народа» и зачем ему это нужно. Репортаж «Медузы»

О президентской кампании Грудинина

Колхозник со стратегическим мышлением Как Павел Грудинин стал «кандидатом от народа» и зачем ему это нужно. Репортаж «Медузы»

Коммунисты грозят акциями протеста. Они ставят недопуск Грудинина в один ряд с трехдневным голосованием и отменой видеонаблюдения

Зюганов в интервью «Дождю» говорит, что КПРФ «не допустит» снятия Павла Грудинина с выборов. «Я предупредил в ЦИКе: „Вы не обижайтесь, но если повторится вакханалия четырехлетней давности, то мы не допустим этого. У нас хватит воли и хватит массовых мероприятий, никаким ковидом не прикроетесь“», — сказал Зюганов.

Секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов в разговоре с «Медузой» заявил, что теперь партия организует широкую общественную кампанию в защиту Грудинина. «Возможна и организация всероссийской массовой протестной акции. Мы будем бороться всеми легальными способами, в том числе и уличными. Власть расширяет зону произвола — трехдневного и электронного голосования им мало, отменили всеобщее видеонаблюдение, теперь пытаются снять Грудинина. А он входит в десятку самых уважаемых в стране людей, по данным ВЦИОМ. В нее также входят Геннадий Зюганов, (политик) Николай Платошкин и (депутат саратовской облдумы от КПРФ) Николай Бондаренко. Против Зюганова волна черного пиара, против Платошкина было уголовное дело, дело пытаются возбудить и против Бондаренко. Выбивают самых уважаемых», — сказал Обухов.

«Медуза» обратилась за комментарием к Грудинину, но его телефон был выключен.

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Андрей Перцев