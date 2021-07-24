ЦИК исключил Павла Грудинина из списка кандидатов в Госдуму от КПРФ

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Центризбирком России решил исключить директора «Совхоза имени Ленина» Павла Грудинина из федерального списка кандидатов КПРФ на выборах в Госдуму. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на постановление ЦИК. Остальной список партии зарегистрировали.

Решение приняли на основании документов, которые в ЦИК предоставили бывшая супруга Грудинина Ирина и Генпрокуратура РФ. По их данным, у Грудинина есть акции компании Bonto Ltd., зарегистрированной в Белизе, которую он не указал в своей декларации.

По закону кандидаты перед выдвижением должны закрыть иностранные счета, перестать хранить деньги и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами России, и «осуществить отчуждение иностранных финансовых институтов», сказано в материалах ЦИК.

Сам Грудинин это отрицает. «Никаких счетов, никаких активов за рубежом с момента выдвижения меня кандидатом в президенты и до регистрации [кандидатом в депутаты] у меня нет, не было и не будет», — заявил Грудинин на заседании ЦИК. Он также сказал, что компания Bontro закрыта с 2019 года, а Генпрокуратура предоставила в ЦИК документы, которые не являются документами из Белиза, пишет ИА «Закон». В КПРФ также считают, что у Грудинина нет иностранных активов.

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что Грудинин может обжаловать вынесенное решение в суде.

Павел Грудинин в марте 2018 года участвовал в выборах президента России от КПРФ. Он набрал 11,77% голосов.

В начале 2019 года КПРФ пыталась передать Грудинину депутатский мандат в Госдуме от умершего Жореса Алферова. ЦИК отказала, сославшись на то, что у Грудинина есть иностранные счета.

Как Грудинину не позволили стать депутатом в 2019 году Павла Грудинина допустили на выборы президента, несмотря на зарубежные счета. Теперь из-за тех же счетов его не пустили в Госдуму. Как это?

Слушайте музыку, помогайте «Медузе» Дать денег