Ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов ушел в отставку после 28 лет работы. При нем в вузе попытались запретить студентам заниматься политикой

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Сергей Савостьянов / ТАСС

Ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов ушел с занимаемого поста, сообщил 1 июля РБК, ссылаясь на источники. По данным ТАСС, Кузьминов давно планировал свой уход и на заседании ученого совета «заявил о добровольном решении сосредоточиться на научной работе».

Представитель университета официально подтвердил уход ректора, сказав, что Кузьминов станет научным руководителем вуза. На этом посту он сменит бывшего министра экономики 87-летнего Евгения Ясина, который уходит по состоянию здоровья (он будет почетным научным руководителем вуза). Нового ректора в ближайшее время выберет правительство РФ.

Знакомый Кузьминова, имя которого не раскрывается, сообщил телеканалу «Дождь», что ректор ВШЭ ушел в отставку, «устав от компромиссов с властью, на которые ему пришлось пойти в последние годы». Источник утверждает, что Кузьминов «много бился за своих студентов и профессоров, но посчитал, что продолжение тренда приведет к потере репутации».

Ярослав Кузьминов участвовал в создании ВШЭ и руководил вузом на протяжении 28 лет. Он занял пост ректора в ноябре 1992 года, став самым молодым на тот момент руководителем федерального вуза в России. С 2014 года ректора Высшей школы экономики назначает правительство. В 2019 году тогдашний премьер-министр Дмитрий Медведев переназначил Кузьминова на новый пятилетний срок. Кузьминов считался одним из ректоров-старожилов — дольше него на постах ректоров находятся Виктор Садовничий из МГУ (руководит вузом с марта 1992 года) и Анатолий Торкунов из МГИМО (с октября 1992 года).

Интервью Ярослава Кузьминова

«Я не понимаю, почему надо ругаться» Как ректор ВШЭ критикует и поддерживает власть одновременно. Интервью Ярослава Кузьминова

Интервью Ярослава Кузьминова

«Я не понимаю, почему надо ругаться» Как ректор ВШЭ критикует и поддерживает власть одновременно. Интервью Ярослава Кузьминова

Во время ректорства Ярослава Кузьминова у руководства вуза произошел конфликт со студенческим журналом Doxa, который в 2017 году создали студенты и выпускники ВШЭ. В декабре 2019 года Высшая школа экономики лишила журнал Doxa статуса студенческой организации из-за статьи, которая, по мнению вуза, нанесла университету «репутационный ущерб».

Когда в 2021 году четверо сотрудников Doxa столкнулись с , в ВШЭ сказали, что сделают все необходимое, чтобы фигурантка дела, студентка вуза Алла Гутникова смогла завершить обучение на четвертом курсе бакалавриата. «Мы исходим из презумпции невиновности и ждем решения суда», — подчеркнули в вузе. В поддержку редакции Doxa выступили больше 250 ученых со всего мира. С призывом освободить журналистов выступили и преподаватели ВШЭ. Представитель вуза в ответ на это сказал, что университет «с пониманием относится к желанию некоторых наших коллег поддержать своих студентов и выпускников».

При Кузьминове Высшая школа экономики последовательно боролась с оппозиционно настроенными преподавателями и студентами. Так, в январе 2020 года руководство ВШЭ запретило студентам и преподавателям упоминать свою связь с вузом при обсуждении политических тем, а также при занятиях, «вызывающих существенные разногласия в обществе». В том же году из магистратуры ВШЭ сразу после зачисления отчислили фигуранта «московского дела», блогера . Сам Жуков утверждал, что сотрудница приемной комиссии вуза сказала ему, что договор расторгли «по указке сверху».

Летом 2020 года Высшая школа экономики также отказалась продлевать контракты с частью преподавателей из-за «реорганизации» университета. Один из уволенных преподавателей Школы философии Виктор Горбатов перед этим сообщил студенческому журналу Doxa, что из вуза собираются уволить оппозиционно настроенных преподавателей, которых включили в список «неблагонадежных» сотрудников (в ВШЭ отрицали, что ведут «черные списки» преподавателей). После увольнения сотрудники объявили о создании независимого Свободного университета.

В феврале 2021 года ВШЭ расторгла договор с Анной Велликок, которая работала на факультете компьютерных наук как приглашенный преподаватель. Это произошло после того, как ее арестовали из-за ретвита о митинге в поддержку Алексея Навального. В вузе объяснили, что Велликок пригласили для чтения короткого курса, а из-за ареста она не сможет провести четыре семинара. 100 сотрудников университета в письме ректору Ярославу Кузьминову призвали его восстановить контракт с Велликок, заявив, что на решение вуза повлияли политические взгляды преподавателя. Кузьминов в ответ заявил, что в расторжении договора с Велликок нет «ни политических гонений, ни нарушения трудовых прав работника».

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