Ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов ушел в отставку после 28 лет работы. При нем в вузе попытались запретить студентам заниматься политикой
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Ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов ушел с занимаемого поста, сообщил 1 июля РБК, ссылаясь на источники. По данным ТАСС, Кузьминов давно планировал свой уход и на заседании ученого совета НИУ ВШЭ «заявил о добровольном решении сосредоточиться на научной работе».
Представитель университета официально подтвердил уход ректора, сказав, что Кузьминов станет научным руководителем вуза. На этом посту он сменит бывшего министра экономики 87-летнего Евгения Ясина, который уходит по состоянию здоровья (он будет почетным научным руководителем вуза). Нового ректора в ближайшее время выберет правительство РФ.
Знакомый Кузьминова, имя которого не раскрывается, сообщил телеканалу «Дождь», что ректор ВШЭ ушел в отставку, «устав от компромиссов с властью, на которые ему пришлось пойти в последние годы». Источник утверждает, что Кузьминов «много бился за своих студентов и профессоров, но посчитал, что продолжение тренда приведет к потере репутации».
Ярослав Кузьминов участвовал в создании ВШЭ и руководил вузом на протяжении 28 лет. Он занял пост ректора в ноябре 1992 года, став самым молодым на тот момент руководителем федерального вуза в России. С 2014 года ректора Высшей школы экономики назначает правительство. В 2019 году тогдашний премьер-министр Дмитрий Медведев переназначил Кузьминова на новый пятилетний срок. Кузьминов считался одним из ректоров-старожилов — дольше него на постах ректоров находятся Виктор Садовничий из МГУ (руководит вузом с марта 1992 года) и Анатолий Торкунов из МГИМО (с октября 1992 года).
Во время ректорства Ярослава Кузьминова у руководства вуза произошел конфликт со студенческим журналом Doxa, который в 2017 году создали студенты и выпускники ВШЭ. В декабре 2019 года Высшая школа экономики лишила журнал Doxa статуса студенческой организации из-за статьи, которая, по мнению вуза, нанесла университету «репутационный ущерб».
Когда в 2021 году четверо сотрудников Doxa столкнулись с уголовным преследованием, в ВШЭ сказали, что сделают все необходимое, чтобы фигурантка дела, студентка вуза Алла Гутникова смогла завершить обучение на четвертом курсе бакалавриата. «Мы исходим из презумпции невиновности и ждем решения суда», — подчеркнули в вузе. В поддержку редакции Doxa выступили больше 250 ученых со всего мира. С призывом освободить журналистов выступили и преподаватели ВШЭ. Представитель вуза в ответ на это сказал, что университет «с пониманием относится к желанию некоторых наших коллег поддержать своих студентов и выпускников».
При Кузьминове Высшая школа экономики последовательно боролась с оппозиционно настроенными преподавателями и студентами. Так, в январе 2020 года руководство ВШЭ запретило студентам и преподавателям упоминать свою связь с вузом при обсуждении политических тем, а также при занятиях, «вызывающих существенные разногласия в обществе». В том же году из магистратуры ВШЭ сразу после зачисления отчислили фигуранта «московского дела», блогера Егора Жукова. Сам Жуков утверждал, что сотрудница приемной комиссии вуза сказала ему, что договор расторгли «по указке сверху».
Летом 2020 года Высшая школа экономики также отказалась продлевать контракты с частью преподавателей из-за «реорганизации» университета. Один из уволенных преподавателей Школы философии Виктор Горбатов перед этим сообщил студенческому журналу Doxa, что из вуза собираются уволить оппозиционно настроенных преподавателей, которых включили в список «неблагонадежных» сотрудников (в ВШЭ отрицали, что ведут «черные списки» преподавателей). После увольнения сотрудники объявили о создании независимого Свободного университета.
В феврале 2021 года ВШЭ расторгла договор с Анной Велликок, которая работала на факультете компьютерных наук как приглашенный преподаватель. Это произошло после того, как ее арестовали из-за ретвита о митинге в поддержку Алексея Навального. В вузе объяснили, что Велликок пригласили для чтения короткого курса, а из-за ареста она не сможет провести четыре семинара. 100 сотрудников университета в письме ректору Ярославу Кузьминову призвали его восстановить контракт с Велликок, заявив, что на решение вуза повлияли политические взгляды преподавателя. Кузьминов в ответ заявил, что в расторжении договора с Велликок нет «ни политических гонений, ни нарушения трудовых прав работника».