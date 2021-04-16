Более 250 ученых со всего мира выступили в поддержку журналистов Doxa

Ученые со всего мира выступили в поддержку четырех сотрудников российского студенческого издания Doxa, обвиненных в вовлечении подростков в совершение противоправных действий.

Открытое письмо солидарности с журналистами подписали более 250 преподавателей университетов США, России, Великобритании, Израиля, Италии, Франции, Германии и других стран Европы. Среди подписантов — философы Джудит Батлер, Этьен Балибар, Славой Жижек, Джоди Дин и другие.

«Может быть, есть какая-то честь быть обвиненным в том же преступлении, что и Сократ? Однако предположение, что студенты нуждаются в защите от Doxa, примечательно. Только тот, кто использует образование для производства послушания, объявляет критическое мышление вне закона как вредоносное. И не случайно подобные законы также используются против социальных критиков, квир-персон и мигрантов», — цитирует Doxa текст письма.

14 апреля полиция провела обыски у сотрудников Doxa Армена Арамяна, Аллы Гутниковой, Владимира Метелкина и Натальи Тышкевич. Их обвинили в вовлечении подростков в протесты — на основании видео, в котором журналисты осуждали преследование студентов за поддержку Алексея Навального. В качестве меры пресечения сотрудникам Doxa назначили запрет определенных действий — им нельзя выходить из дома, пользоваться интернетом и общаться с любыми людьми, кроме адвокатов и родственников.