«Новый день в камуфляже, новый бог в галифе». Группа ДДТ выпустила клип с танцами на граблях и похоронами телевизора
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Группа ДДТ выпустила 8-минутный клип на песню «Тень на стене», который наполняют «говорящие и одновременно абсурдные образы», отражающие смысл песни, сообщили «Медузе» представители группы.
Режиссер клипа Тимофей Жалнин рассказал, что для него песня оказалась «во многом личной» и совпала с его размышлениями. «У меня стали как-то сами нанизываться на ткань песни и русский авангард, и атмосфера фильмов Довженко, и окружающая нас действительность», — рассказал он о создании видео.
В ролике показана траурная процессия, участники которой хоронят телевизор с плоским экраном. Среди прочего можно увидеть омоновца в полном обмундировании, кружащегося в воздухе; человека с монетами вместо глаз, который отпечатком пальца «подписывает» документ с повторяющимся словом «Запретить!»; курьера службы доставки, который на моноколесе едет по сельской дороге.
Появляется в клипе и лидер ДДТ, автор музыки и слов Юрий Шевчук, играющий роль путника. Песня заканчивается строчками, в которых автор размышляет о пути, пройденном «в своей собственной тьме».
Ваша концептуальность
Желать и иметь.
В золотых черепах
Спит нейронная сеть.
Я искал справедливость,
Боясь утонуть,
В своей собственной тьме
Я прошел этот путь.
Ты — Гималаи,
Ледяной океан.
Дорогая дорога —
Мой прекрасный роман.
Если ищете песни
На этой волне,
Вам дорогу покажет
Моя тень на стене.