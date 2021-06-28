«Новый день в камуфляже, новый бог в галифе». Группа ДДТ выпустила клип с танцами на граблях и похоронами телевизора

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Группа ДДТ выпустила 8-минутный клип на песню «Тень на стене», который наполняют «говорящие и одновременно абсурдные образы», отражающие смысл песни, сообщили «Медузе» представители группы.

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Режиссер клипа Тимофей Жалнин рассказал, что для него песня оказалась «во многом личной» и совпала с его размышлениями. «У меня стали как-то сами нанизываться на ткань песни и русский авангард, и атмосфера фильмов , и окружающая нас действительность», — рассказал он о создании видео.

В ролике показана траурная процессия, участники которой хоронят телевизор с плоским экраном. Среди прочего можно увидеть омоновца в полном обмундировании, кружащегося в воздухе; человека с монетами вместо глаз, который отпечатком пальца «подписывает» документ с повторяющимся словом «Запретить!»; курьера службы доставки, который на моноколесе едет по сельской дороге.

Появляется в клипе и лидер ДДТ, автор музыки и слов Юрий Шевчук, играющий роль путника. Песня заканчивается строчками, в которых автор размышляет о пути, пройденном «в своей собственной тьме».

Ваша концептуальность

Желать и иметь.

В золотых черепах

Спит нейронная сеть.

Я искал справедливость,

Боясь утонуть,

В своей собственной тьме

Я прошел этот путь.

Ты — Гималаи,

Ледяной океан.

Дорогая дорога —

Мой прекрасный роман.

Если ищете песни

На этой волне,

Вам дорогу покажет

Моя тень на стене.

Спасибо, Юрий Юлианович!

«Держитесь, братцы, в эти нелегкие для всех нас времена» Юрий Шевчук записал обращение в поддержку «Медузы» (конечно, душевное)

Спасибо, Юрий Юлианович!

«Держитесь, братцы, в эти нелегкие для всех нас времена» Юрий Шевчук записал обращение в поддержку «Медузы» (конечно, душевное)

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