Группа ДДТ опубликовала на ютьюбе новый клип — анимированный ролик режиссера Кола Белова на песню «Мертвый человек» с альбома «Галя ходи» 2018 года.

Сюжет клипа вышел зловещим и инфернальным. В нем демонстрируется тоталитарное общество, где по улицам строем ходят люди в масках с гробами, утопая в потоках крови. Один из героев видео — обычный житель многоэтажки, с бородой, в очках и тельняшке, напоминающий лидера ДДТ Юрия Шевчука; другой — огромный надувной человек в короне, своего рода оруэлловский «большой брат», похожий на… в общем, посмотрите сами.

ДДТ — Мертвый человек officialddt

Снова за окном инфернальный век,

Бродит по земле мертвый человек.

Машет кистенем кто еще живой,

Фары глаз горят во тьме, вертит головой.

Давит на мозги мраморная плешь.

Угощает всех живых кровью и говном,

На парадах «грузом 200» — цинковым гробом.

Бродит по стране мертвый адский трэш.

Калаш да корона.

Духовные склепы,

Псарня у трона

На кладбище света.

Из черных «мерседесов» пялится кулак:

Где его враги, за каким углом?

Радует вокруг немота и мрак,

Главное приправить этот рак баблом.

Не ходите дети по TV гулять —

Может пропаганда всех перестрелять.

Выпей демидрол, лишнее отрежь —

Чиним на районе новый адский трэш.

Мир вне закона,

Неблагонадежный,

Не жалей патронов —

Убей все, что сложно!

Калаш да корона,

Духовные склепы,

Псарня у трона,

На кладбище света.