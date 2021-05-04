«Держитесь, братцы, в эти нелегкие для всех нас времена» Юрий Шевчук записал обращение в поддержку «Медузы» (конечно, душевное)

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Что это за сообщение и почему оно повсюду на «Медузе»?

23 апреля Минюст без каких-либо объяснений и уведомлений внес «Медузу» в список СМИ — «иностранных агентов». Мы лишились почти всех доходов и были вынуждены обратиться за помощью к читателям (кстати, вот тут можно нам задонатить). Среди тех, кто откликнулся на призыв, оказался и Юрий Юлианович Шевчук. Вот его обращение в поддержку «Медузы».

Здравствуйте, дорогие! Всем привет!

Позвольте мне сказать несколько слов в поддержку «Медузы». Как многие из вас знают, этому интернет-изданию наше российское правительство торжественно присвоило звание «иностранный агент». Да, словосочетание-то какое — стремное, мрачное, тяжелое, с душком 1937 года или третьей мировой войны.

Да. Непредсказуемо как дубина росгвардейца.

Но эти бюрократы, которые активно шлепают такого рода законы — ну, естественно, с целью сохранить свою власть, — даже не представляют себе, что, разъезжая по нашим тощим российским дорогам на своих жирных иномарках, обедая в шикарных мишленовских ресторанах, пользуясь айфонами и другими благами европейской цивилизации, [они] тем самым рекламируют тлетворный западный образ жизни.

Абсурд, конечно. Художественные абсурдистские течения в законотворчестве наших депутатов меня просто поражают. Вдохновляют, может быть.

А кстати, тоже парадокс: из этого закона вытекает, что наши многие граждане, работающие в иностранных фирмах, живущие волею судеб за границей, получается, все тоже «иноагенты»! Вот поделили нас всех на белых и красных опять.

Интернет-издание «Медуза» прописано в Риге, в Латвии, но работают там наши российские журналисты, живут они здесь. У них нет никаких госдотаций. Они выживают только на рекламе, как другая наша свободная пресса. Журналисты «Медузы» пишут о правде, они не занимаются пропагандой.

Вот пропаганда — да, она бывает разная. Допустим, наша российская, прости господи; американская, китайская, любая другая. Пропаганда ссорит нас, а правда — допустим, искренность в искусстве — сближает народы.

Истина в переводе с санскрита означает факт. Журналисты «Медузы» работают с фактами, а не с вымыслами. Читая это издание, я это вижу. Держитесь, братцы, в эти нелегкие для всех нас времена! А мы с вами солидарны, всегда поддержим.

С уважением, Юрий Шевчук, группа ДДТ.

Обращение Юрия Шевчука в поддержку «Медузы» Meduza

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