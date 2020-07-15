«Людское море, все тонет в хоре». Группа ДДТ выпустила устрашающий клип про мясорубку, перемалывающую людей

Группа ДДТ опубликовала на ютьюбе новую песню «Хор» — это минималистичный трек, в котором Юрий Шевчук читает рэп о том, как тяжело, но важно оставаться героем в толпе.

Толпа все видит и слышит, она в нас на века,

Но память ее как всегда коротка.

В толпе нельзя падать, нужно идти,

И не важно, что сбилась она с пути.

Идея жива, пока не вышла в тираж.

Когда один ты герой, в толпе ты фарш.

Оглянись, все затылки твои видны.

В толпе ты бессмертен, в толпе нет вины.

На фоне этих строчек в клипе показаны сотни маленьких человеческих лиц и гигантская мясорубка, которая перемалывает «людское море».

ДДТ — ХОР officialddt

Впрочем, заканчивается песня более оптимистичным посылом.

Когда уходит герой, остается хор.

Угадайте с трех раз: кто его дирижер?

Я устал выживать, предпочитаю жить.

Когда ты свободен, тебя невозможно убить.

Недавно у ДДТ вышел еще один резонансный клип — на песню «Мертвый человек». Его можно посмотреть здесь.