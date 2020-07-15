«Людское море, все тонет в хоре». Группа ДДТ выпустила устрашающий клип про мясорубку, перемалывающую людей
Группа ДДТ опубликовала на ютьюбе новую песню «Хор» — это минималистичный трек, в котором Юрий Шевчук читает рэп о том, как тяжело, но важно оставаться героем в толпе.
Толпа все видит и слышит, она в нас на века,
Но память ее как всегда коротка.
В толпе нельзя падать, нужно идти,
И не важно, что сбилась она с пути.
Идея жива, пока не вышла в тираж.
Когда один ты герой, в толпе ты фарш.
Оглянись, все затылки твои видны.
В толпе ты бессмертен, в толпе нет вины.
На фоне этих строчек в клипе показаны сотни маленьких человеческих лиц и гигантская мясорубка, которая перемалывает «людское море».
Впрочем, заканчивается песня более оптимистичным посылом.
Когда уходит герой, остается хор.
Угадайте с трех раз: кто его дирижер?
Я устал выживать, предпочитаю жить.
Когда ты свободен, тебя невозможно убить.
Недавно у ДДТ вышел еще один резонансный клип — на песню «Мертвый человек». Его можно посмотреть здесь.