Жителям Китая ввели миллиард доз вакцины от коронавируса. За два дня там делают столько же уколов, сколько в России сделали за все время пандемии

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Очередь на вакцинацию в Китае AFP / Scanpix / LETA

Власти КНР официально объявили, что в стране сделан миллиард уколов вакцинами от коронавируса. Массовая кампания по вакцинации началась в Китае более полугода назад, однако темп набрала только к концу весны — и сейчас за два дня в Китае делают столько же уколов, сколько в России сделали за все время пандемии.

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Китай с самого начала пандемии был одним из лидеров в разработке вакцин от коронавируса. Первая вакцина «Конвиденция» производства компании CanSino Biologics была одобрена в стране для применения среди военнослужащих еще летом 2020 года, за полтора месяца до того, как в России зарегистрировали «Спутник V», позиционировавшийся как «первая в мире вакцина от коронавируса».

С тех пор в Китае на рынок выпустили еще три вакцины — CoronaVac от производителя Sinovac и два препарата, разработанных компанией Sinopharm в сотрудничестве с Институтом вирусологии в Пекине и Институтом вирусологии в Ухани. Еще три препарата в Китае не завершили клинические испытания, но сейчас разрешено их ограниченное экстренное использование.

В мае вакцины CoronaVac и один из препаратов Sinopharm одобрила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). При этом их заявленная эффективность оказалась ниже, чем у западных вакцин — ни в одном исследовании она не достигала 90%.

Вакцинация началась еще зимой. Но первые несколько месяцев шла очень медленно

Массовая вакцинация в Китае официально была объявлена в декабре 2020 года, однако первоначально она продвигалась сравнительно медленно — за первые два месяца сделали лишь немногим более 30 миллионов уколов.

Низкие темпы были связаны с рядом причин. Среди них, например, ставка Китая на экспорт вакцин, а не на внутреннее потребление — так, по состоянию на конец марта, из 230 миллионов произведенных доз за рубеж отправили половину. Помимо этого, большинство жителей Китая сами не видели большой необходимости в вакцинации на фоне почти полного отсутствия болезни в стране, где в среднем ежедневно фиксируются лишь несколько случаев.

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Наращивать темпы вакцинации власти Китая начали с весны. Те, кто приходил прививаться, получали небольшие подарки — продукты (в частности, куриные яйца), питьевую воду, денежные вознаграждения в эквиваленте нескольких долларов США. В то же время в ход шли и ограничительные меры — некоторые предприятия перестали пускать непривитых людей на работу.

Заинтересованность населения в вакцинации также повысила вспышка заболеваемости вариантом дельта в Гуанчжоу, начавшаяся в мае и взятая под контроль лишь к середине июня. По китайским меркам, она была очень масштабной — в городе зафиксировали около полутора сотен случаев заболевания.

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Темпы вакцинации в Китае — самые высокие в мире. Но этого все равно недостаточно для коллективного иммунитета

В мае темпы вакцинации достигли 10 миллионов человек в день, а к середине июня — удвоились относительно этого числа. Объявляя о миллиарде сделанных уколов, власти сообщили, что 100 миллионов доз ввели в течение пяти последних дней. Для сравнения, в США и Евросоюзе с самого начала кампании вакцинации сделали примерно по 350 миллионов уколов, а в России — 36 миллионов. По последним данным, на 100 человек в Китае за день делают 1,45 укола — в два раза больше, чем в странах ЕС, и почти в пять раз больше, чем в США.

При сохранении нынешних темпов вакцинации властям Китая, скорее всего, удастся вакцинировать 40% населения (580 миллионов человек) до конца июня. Такая цель была поставлена еще в начале года. Следующая цель — вакцинация 70% к концу 2021-го.

При этом, по подсчетам одного из ведущих эпидемиологов Китая Чжуна Наньшаня, даже этого будет недостаточно для коллективного иммунитета: с учетом относительно низкой эффективности китайских вакцин привить нужно более 83% населения. Но с учетом уверенных темпов прививочной кампании в Китае считают, что и эти показатели достижимы. «Обеспечение уровня вакцинации более 80% больше не является проблемой. Сейчас нам уже нужно думать о том, как обеспечить идеальный иммунный эффект после полной вакцинации населения», — заявил, комментируя новость о миллиарде сделанных уколов, президент ассоциации китайских производителей вакцин Фэн Доцзя.

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