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Стань агентом лета!

шапито

В Китае нарисовали лучшую рекламу вакцинации: там антитела дубинками забивают коронавирус. А главный герой — вообще кот

Источник: TJournal

В китайском видеосервисе Bilibili появился анимационный ролик, в котором в доступной форме объясняется, как работают вакцины от коронавируса.

В ролике коту делают прививку, благодаря чему его антитела учатся распознавать вирус — и это история героического самопожертвования!

Когда главный герой встречает панду с ковидом (хотя на ее месте, вообще-то, должна быть летучая мышь или циветта), его антитела, уже знающие, как выглядит коронавирус, успешно забивают нежелательного гостя молотками. В общем, коты и правда все делают лучше, особенно рекламу вакцинации.

А теперь серьезно

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