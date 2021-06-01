В Выксе учительница не отпустила первоклассника с диареей в туалет. Ему пришлось сидеть на уроке в грязной одежде Теперь школу проверяет прокуратура

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Прокуратура Нижегородской области и управление образования города Выкса проверят местную школу, где учительница не отпустила первоклассника в туалет во время урока, и он вынужден был справить нужду за партой.

Об этой истории 25 мая рассказал нижегородский телеканал «Кстати» со ссылкой на родителей мальчика. По их словам, классный руководитель Кристина Киреева отказалась выпустить первоклассника в туалет, сказав «Терпи до перемены». Но у мальчика была диарея, он справил нужду прямо в штаны и подвергся насмешкам одноклассников. До конца урока ребенок просидел в грязной одежде, и в ней же вернулся домой. Он пришел к родителям в слезах и отказался идти в школу на следующий день. Родителей возмутил этот инцидент и то, что учительница не рассказала им о нем.

«Он досиживал урок в таком виде. Потом на перемене учительница заставила его что-то доделать, и только потом в светлых испачканных штанах он пошел домой. Сначала по классу, потом по школе, потом по улице. Для маленького ребенка, а потом и для его родителей это был шок», — заявил диктор канала «Кстати».

Осрамившаяся педагогика — из-за строгости учителя первоклассник сходил в туалет прямо в классе Кстати Новости Нижнего Новгорода

Одноклассники мальчика подтвердили, что он отпрашивался в туалет («Кстати» показал скриншоты сообщений их родителей в родительском чате). Но сама учительница заявила, что ребенок не просился выйти и справил нужду уже после окончания урока. «Я увидела только, когда ребенок стал уходить. Когда он вышел уже за дверь, я увидела, что у него грязные штаны. Я ему крикнула, он не отреагировал и ушел домой», — сказала Кристина Киреева. Она признала, что другие дети смеялись над мальчиком, но заверила, что пресекла насмешки. На вопрос, почему она не связалась с родителями ребенка, Киреева ответила, что не успела.

28 мая «Кстати» выпустил новый сюжет на эту тему. Мама мальчика рассказала, что полгода назад аналогичный случай произошел с одноклассницей ее сына: Киреева отказалась выпустить ее в туалет, и она обмочилась в классе (аудиозапись рассказа девочки «Кстати» показал в сюжете, изменив голос ребенка). Мать первоклассника добавила, что директор школы извинилась перед ней и сказала, что на Кирееву «наложили взыскание» и что она больше не будет работать с этим классом. «Но я считаю, что для нее этого мало, ее нужно лишать педагогической деятельности в целом», — заявила мать. Она пожаловалась на учительницу в управление образования и прокуратуру.

Канал «Кстати» рассказал, что историю про девочку тоже подтвердили в родительском чате — а еще там рассказали, что учительница повышала голос на детей и вырывала страницы из их тетрадей.

Директор школы Ольга Налетова заявила, что про историю с девочкой она не знала, ей на этот инцидент никто не жаловался. «Я думаю, что каждый факт нужно проверять. И говорить опять же о системности, что именно так вот этот учитель поступает, я не могу. Вы знаете, я не могу даже поверить в то, что это система учителя. Потому что учитель на хорошем счету», — сказала директор. Взять комментарий об истории с девочкой у самой учительницы канал «Кстати» не смог: Киреева ушла на больничный.

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Ольга Корелина Фото в анонсе: Shutterstock.com