В Башкирии учительница поставила двойку на лбу первоклассницы. Педагога вызвали в прокуратуру

Учительница рисования в школе № 5 в башкирском городе нарисовала двойку на лбу ученицы первого класса, сообщает ProUfu.ru, ссылаясь на мать девочки.

25 марта на уроке рисования первоклассница нарушала дисциплину, общаясь с другими школьниками, поэтому учительница решила поставить ей двойку в альбом для рисования. В ответ девочка сказала, что у нее нет альбома, после чего педагог шариковой ручкой нарисовала оценку на лбу ребенка. Как отмечает издание, другие дети смеялись над девочкой. После урока школьница смыла двойку со лба.

Директор школы № 5 Ольга Оспищева подтвердила случившееся. По ее словам, 31 марта представители школы собираются встретиться с мамой пострадавшего ребенка. В школе сообщили, что учительница рисования, скорее всего, будет уволена.

В прокуратуре Башкирии сообщили, что начали проверять информацию СМИ «о ненадлежащем поведении учителя в отношении ученицы первого класса одной из школ» в Кумертау. Представителей школы, в том числе учителя, вызвали в прокуратуру для дачи объяснений. Ведомство пообещало дать правовую оценку действиям сотрудников школы.