«Сегодня у нас день каннибала. Кто хочет человеческого мяса?» Учительница из Химок спровоцировала избиение первоклассника

Учительница физкультуры в одной из школ города Химки во время урока спровоцировала учеников первого класса избить одноклассника. Об этом ТАСС заявила уполномоченный по правам детей в Московской области Ксения Мишонова.

сообщил изданию «Подмосковье сегодня», что мальчика начали бить после того, как учительница Ольга Башкирова заявила детям: «Сегодня у нас день каннибала. Кто хочет человеческого мяса? Можете отпилить ему ногу!». По словам отца, педагог сказала это, когда мальчик упал. По версии Мишоновой, учительницу рассердило, что ребенок долго завязывал шнурки.

Первоклассника, по словам отца, били ногами по голове. Как пишет «Московский комсомолец», учительница сама остановила избиение. Пострадавшего госпитализировали с сотрясением мозга и ушибами. Мишонова заявила ТАСС, что он получил ушибы и четыре дня провел в больнице. Сейчас, по словам омбудсмена, с ним работают психологи.

Отец первоклассника сказал, что Башкирова объяснила свои слова неудачной шуткой. Директор школы Наталья Данилюк заявила «Подмосковье сегодня», что педагог «выбрала неправильные методы работы» с учениками первого класса, так как до этого долго работала со старшеклассниками. В результате разбирательства учительница уволилась из школы.