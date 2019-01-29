Бурятских школьников заставили за опоздание сидеть на уроке в противогазах. Учителю объявлен выговор
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В Бурятии ученики одной из школ провели урок по основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) в противогазах в наказание за опоздание на занятия.
По информации республиканского уполномоченного по правам ребенка, инцидент произошел в седьмом классе школы № 58 города Улан-Удэ.
После обращения родителей школьников к омбудсмену учителю, заставившему детей надеть противогазы, было объявлено дисциплинарное взыскание в виде «замечания за применение непедагогической меры дисциплинарного воздействия».
Как рассказали ТАСС в администрации Улан-Удэ, после произошедшего в школе уже состоялось родительское собрание и педсовет, на котором учитель признал, что допустил педагогическую ошибку и осознал свою вину.