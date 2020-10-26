В городе Ейске Краснодарского края ученику 10-го класса по имени Влад снизили оценку за собственное мнение в сочинении по русскому языку. Школьник писал, что, как ему кажется, из-за своей занятости люди перестали «замечать прекрасное в осени». Они не стараются «разглядеть хорошее, а сразу видят плохое». Учительница поставила Владу тройку и написала: «Твоего мнения никто не спрашивал. Его очень много!»

Анастасия Новичихина

Сестра Влада, копирайтер из Санкт-Петербурга Анастасия Новичихина, выложила фотографию сочинения в твиттер. Новичихина рассказала «Медузе», что учительница, задавая сочинение, не говорила о каких-то особых требованиях. Например, не уточняла предпочтительный формат или объем. Она лишь просила учеников озаглавить сочинение стихотворной строкой из предоставленного им текста.

Как считает Новичихина, сочинение и правда есть за что поругать. «[Там] ошибки грамматические, пунктуационные, логические. [Учительница] даже не все заметила, — пожаловалась Новичихина. — Поэтому меня больше возмущает формулировка замечания. Разве это результативно? Разве это правильно — писать в ответ на „я считаю“ вот это „твоего мнения никто не спрашивал“?».

Насколько известно Новичихиной, другие ученики не получили подобных замечаний за свои сочинения.

Бонус

В фильмах о Гарри Поттере злобный Драко Малфой примерно в том же тоне разговаривал с Гермионой Грейнджер: «Твоего мнения никто не спрашивал, поганая грязнокровка». Совпадение? Не думаем!

Максим Иванов