Компания Google представила Android 12. Это крупнейшее обновление дизайна в истории операционной системы

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

18 мая на ежегодной конференции для разработчиков Google I/O компания Google представила новую операционную систему (ОС) Android 12.

«Android 12 включает самое масштабное изменение дизайна в истории Android. Мы переосмыслили все, от цветов до форм, света и движения. В результате Android 12 стал более выразительным, динамичным и индивидуальным, чем когда-либо прежде», — заявила компания в своем блоге.

Проморолик Android 12 Android

Компания обещает, что пользователи смогут полностью персонализировать свой телефон с помощью настраиваемой цветовой палитры и обновленных виджетов: «Вы выбираете обои, система автоматически определяет, какие цвета доминируют, какие дополняют друг друга, а какие просто отлично смотрятся. Затем она применяет эти цвета ко всей ОС: оттенки уведомлений, экран блокировки, регуляторы громкости, виджеты и многое другое». Также сменят оформление все иконки и уведомления, а кнопки станут более крупными и округлыми.

Кроме того, новая ОС позволит заметно увеличить время работы телефона благодаря оптимизации работы процессора, обещают в Google.

Google также анонсировала новый подход к приватности и безопасности устройств на Android 12. В ОС появилась Privacy Dashboard — специальная панель, где можно посмотреть, какие разрешения есть у приложений. А если какое-либо приложение в данный момент использует камеру или микрофон, пользователь увидит зеленый значок в верхней правой части экрана. Еще одно изменение — возможность предоставить приложениям лишь примерные данные о местонахождении пользователя: например, приложению с прогнозом погоды для корректной работы не нужно знать точное расположение телефона, заметили в Google.

В телефонах также появится функция Android Private Compute Core. Она позволит пользователю хранить личную информацию, которая будет изолирована от других разделов телефона и доступа из сети.

Google о новых функциях приватности в Android 12 Android

Одновременно Google объявила о выходе первой публичной бета-версии Android 12. Она уже доступна для смартфонов Google Pixel (начиная с модели Pixel 3 и новее), а также для некоторых моделей телефонов Asus, OnePlus, OPPO, Realme, Sharp, Techno, TCL, Vivo, Xiaomi и ZTE.

Как отмечает The Verge, в первой бета-версии будут доступны не все принципиальные визуальные изменения Android 12, но они должны появиться по мере приближения к официальному выходу ОС.

Вы совершили чудо «Медуза» продолжает работать, потому что есть вы Дать денег