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В Google Earth обновили сервис Timelapse Посмотрите в 3D, как с 1984 года по всему миру исчезли леса, растаяли ледники и выросли города
Источник: Meduza
Google провела крупнейшее с 2017 года обновление своей платформы Google Earth. Специалисты компании усовершенствовали сервис Timelapse, чтобы наглядно показать, как изменение климата и деятельность человека повлияли на ледники, пляжи, леса, реки, города и другие места по всему миру. Для этого они объединили 24 миллиона спутниковых снимков, полученных с 1984-го по 2020 год. 20 петабайт информации собрали в одну «видеомозаику» размером 4,4 терапикселя, что эквивалентно 530 тысячам видео в разрешении 4K. По заявлению Google, «это самое большое видео планеты на нашей планете».