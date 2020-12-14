Внимание! Дома вас подстерегает гигантский кот-невидимка. На него можно посмотреть через приложение Google

Google добавила 50 новых животных в свое мобильное приложение — и теперь с помощью дополненной реальности можно посмотреть, как красная панда играет с тыквой прямо у вас дома. Кроме того, виртуальный зоопарк пополнился зеброй, свиньей, коровой, гиппопотамом и жирафом.

Все животные представлены в натуральную величину, поэтому каким-нибудь жирафом лучше любоваться на улице (для реализма). А вообще в приложении есть настройка размеров 3D-моделей. Таким образом можно оказаться в одной комнате с гигантским котом размером с человека.