Фокус с исчезновением: американский художник «стирает» людей в дополненной реальности

В июне на конференции разработчиков WWDC компания Apple показала новую версию ARKit. Это инструмент, с помощью которого можно создавать приложения с дополненной реальностью. ARKit последней версии умеет определять людей в кадре, поэтому взаимодействие человека с виртуальными объектами выглядит правдоподобнее, чем раньше.

У технологии нашлось и другое применение. Например, некоторые «клонируют» себя в режиме реального времени.

А вот американский программист и художник Зак Либерман с помощью ARKit превращает своих знакомых в хамелеонов. От них остается лишь прозрачная область, сливающаяся с окружением. При этом дополненная реальность «стирает» даже движущегося человека.

Технология все еще далека от идеала: время от времени на экране возникают руки или голова участника эксперимента с ARKit (ноги под столом так и не исчезли!).