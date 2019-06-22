На iOS и Android вышла Harry Potter: Wizards Unite — мобильная игра во вселенной Гарри Поттера. Пока она официально доступна только в США и Великобритании, в магазинах приложений других стран ее нет (а когда игра выйдет в России, неизвестно). «Медуза» изучила, что о Wizards Unite пишут журналисты, попробовавшие игру.

Что такое Wizards Unite

Игра с элементами дополненной реальности, очень похожая на Pokemon GO — у них даже разработчик один и тот же, американская студия Niantic. В Wizards Unite нужно гулять по улицам, прокачивать уровни, варить зелья, искать магические предметы (от золотого снитча до утерянных писем из Хогвартса), усмирять фантастических тварей, а также сражаться с дементорами и темными волшебниками.

События в игре происходят после «Даров смерти»: через загадочные порталы магия просочилась в мир маглов — и потому тайна существования волшебников оказалась под угрозой.

Что о ней пишут СМИ

Трейлер игры, приуроченный к ее выходу Harry Potter: Wizards Unite

Журналистка Николь Карпентер называет Wizards Unite следующим шагом в развитии игр с дополненной реальностью. Мир вокруг напрямую влияет на мобильного «Гарри Поттера» — к примеру, учитываются погода и время суток. Оборотней можно встретить только в полнолуние; а по утрам на растениях, которые нужны для волшебных зелий, образовывается роса.

В Wizards Unite есть совместные битвы, рассчитанные на пятерых человек. Игроки могут объединяться в группы и вместе отражать волны врагов. У каждого члена команды своя роль: один атакует, другой лечит, третий усиливает своих товарищей с помощью особых заклинаний и так далее.

Также в Wizards Unite есть порталы, перемещающие игроков в хорошо знакомые локации из «Гарри Поттера» — от хижины Хагрида до Косого переулка. Благодаря дополненной реальности эти места как бы встраиваются в наш мир, и по ним даже можно прогуляться.

Игровой процесс Wizards Unite TmarTn2

Редактор Game Informer Имран Хан описывает Wizards Unite как более комплексную версию Pokemon GO. При этом журналист отмечает: условно-бесплатная игра по «Гарри Поттеру» настойчиво подталкивает к тому, чтобы потратить на нее реальные деньги.

Вот в чем дело: заклинания в Wizards Unite расходуют специальную энергию. Заканчивается она быстро, но со временем запас восстанавливается сам по себе. Если не хочется ждать, можно эту энергию купить — и играть дальше.

В теории, тратить реальные, а не внутриигровые деньги вовсе необязательно. Но, как утверждает Имран Хан, Wizards Unite почти целиком завязана на использование заклинаний — их нужно самому рисовать на экране устройства. Поэтому ошибки в прямом смысле могут дорого обойтись.

По сравнению с прошлогодней Hogwarts Mystery, другой мобильной игрой по «Гарри Поттеру», Wizards Unite не так навязчива в своих предложениях потратить на что-нибудь реальные деньги, пишет журналистка Джей Кастелло. В своей статье она пожаловалась на долгие загрузочные экраны, неожиданные «вылеты» из игры и разрывы связи (Wizards Unite требует постоянного подключения к интернету).

Тем не менее, игра ей понравилось, в особенности исследование мира и изображение магии. По мнению Кастелло, Pokemon GO и мобильный «Гарри Поттер» похожи во многих аспектах, но Wizards Unite получилась «более комплексной». Также журналистка считает, что на запуске у Wizards Unite меньше проблем, чем было у Pokemon GO сразу после выхода в 2016 году.

Пересказал Максим Иванов Фото в анонсе: Niantic Labs