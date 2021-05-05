Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Что это за сообщение и почему оно повсюду на «Медузе»?

Голосование по поправкам к Конституции России Сергей Бобылев / ТАСС / Vida Press

Иностранцев, которые летом 2020 года выступали как «международные эксперты», оценивавшие ход голосования по поправкам к Конституции России, организованно привезли в Москву чартерным рейсом и так же организованно отправили обратно. Об этом говорится в расследовании «Новой газеты» и центра «Досье». Источники финансирования пребывания «экспертов» в России неизвестны.

Мероприятия с участием международных представителей организовала Общественная палата — ЦИК не мог приглашать наблюдателей из-за рубежа, так как «всенародное голосование» по Конституции не подпадало под определение референдума или выборов и не регулировалось законами о референдуме или выборах. Присутствие иностранцев на избирательных участках освещали на федеральных телеканалах, в интервью они «выражали единодушное мнение: все прошло здорово, на высоком уровне, без нарушений, а если и с нарушениями, то с незначительными, которые никакого влияния на волеизъявление голосующих не оказали и оказать не могли», пишет «Новая газета».

Журналисты попросили Общественную палату назвать имена побывавших в России «экспертов» и рассказать, как составляли этот список. В ответ на запрос «Новой газеты» Общественная палата сообщила, что «предложения по участию иностранных гостей <…> поступали от непосредственно желающих, а также от различных общественных объединений и некоммерческих организаций». Каких именно, неизвестно. Назвать имена приглашенных Общественная палата тоже отказалась, заявив, что «эксперты публично и открыто взаимодействовали со всеми обратившимися к ним представителями СМИ, их фамилии и имена цитировались в прессе».

Одним из «экспертов», чье имя действительно цитировалось в прессе, был депутат Европарламента от французского ультраправого «Национального объединения» Тьерри Мариани. В соответствии с правилами Европарламента, он должен отчитываться о посещенных мероприятиях, которые были оплачены третьей стороной. Журналисты изучили его отчет и обнаружили там номер авиарейса из Москвы в Минск от 3 июля 2020 года (голосование по поправкам к Конституции завершилось 1 июля). Это был чартер «Уральских авиалиний». Центр «Досье» получил список его пассажиров — всего около 60 человек.

Судя по этому списку, самой многочисленной на голосовании в России была делегация из Франции — 16 человек. Все они представляли «Национальное объединение» Марин Ле Пен. В числе гостей оказалась ее личный ассистент Мари Гризэ. Шесть человек были из Сербии, пять — из Афганистана, трое — из Германии (тоже представители крайне правых). Другие страны были представлены одним-двумя «экспертами».

Планы поездок «экспертов» по избирательным участкам, как выяснила «Новая газета», были поминутно расписаны заранее и разосланы вместе с приглашениями еще до их приезда, что противоречит самой сути миссии наблюдения. «Эффективность „экспертной оценки“ процедуры голосования на заранее подготовленных участках в заранее оговоренное время предсказуема», — отмечает издание.

Кто оплачивал пребывание иностранных представителей в России, осталось неясным. В отчетных документах европейских депутатов в качестве стороны, оплачивающей расходы, указана Общественная палата. При этом ее представитель Максим Григорьев заявил, что «вопрос финансирования приезда экспертов в Общественной палате Российской Федерации не обсуждался».

В российском МИДе журналистам заявили, что не располагают информацией о финансировании поездки «экспертов» и о том, как составлялся их список. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, выступавший перед приглашенными иностранцами, на вопрос об оплате их расходов тоже не ответил. Сами иностранные «эксперты» запросы «Новой газеты» проигнорировали.

Вы читали «Медузу». Вы слушали «Медузу». Вы смотрели «Медузу» Помогите нам спасти «Медузу» Дать денег

Пересказал Григорий Левченко