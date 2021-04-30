«В стране воруют, врут и богу молятся» Саратовская пенсионерка встретила спикера Госдумы Вячеслава Володина. И сказала ему все, что думает о российской власти

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин приехал в Саратовскую область, где он родился, начинал политическую карьеру и от которой баллотировался в Госдуму. 30 апреля Володин прогулялся по Саратову вместе с мэром Михаилом Исаевым. В центре города они встретили пенсионерку, которая раскритиковала российскую власть за вранье и воровство. ее разговора с Володиным сторонники политика выложили в инстаграм.

Пенсионерка представилась Анной Александровной. Она родилась в деревне в Тамбовской области. Ей было 10 лет, когда началась Великая Отечественная война. Анна Александровна рассказала, как тяжело было во время войны, и от прошлого перешла к настоящему: «Так вот понимаешь, какая штука. Почему до сих пор народ плохо живет? <…> Уж пожалуйста, прикрути все краники, чтобы не врали. А то воруют миллиарды, миллиарды».

Она возмутилась тем, что у пензенского губернатора Ивана Белозерцева, задержанного по делу о взятке, изъяли 500 миллионов рублей: «Ну это как? Там что, кругом глухонемые? Врать-то сколько? И потом, кого же вы обманываете? Мне 90 было, у меня никакой льготы… [Саратову] какое звание присвоили? . А работал кто? Женщины и подростки. Женщин тех уже нет, а вот подросток перед вами стоит. Три копейки не платите, а разворовывают миллиарды».

Вот пожалуйста, убавь ты вранье. И всем скажи: люди все видят. <…> Вот для меня, для меня лично позор, когда президент дает 10 тысяч, чтобы ребенка в школу собрать. Или вот сейчас такие моменты очень острые. Инфляция 5,8%, а вот у меня там «гробовые» лежат, там 3,5%. Ты мне скажи, умный мужик, это надо быть каким аферистом, чтобы еще таким методом обдирать людей? Как может быть инфляция выше этого процента?

Я простая русская бабка. Из деревни в Тамбовской области. Вот что же получается. В стране много лет воруют, врут и богу молятся. Это человеку как понять? Это какому богу молятся? Что у бога просят, скажи мне? Когда миллиарды, миллиарды… Ну вас всех на хрен.

Анна Александровна добавила, что в детстве вынуждена была красть колхозное зерно, чтобы выжить. «Иначе бы уже тогда умерли с голоду. А почему теперь, почему теперь? <…> Почему разворовывают? Почему все уничтожают, скажи мне? Пока я тебе этого не говорила, ты разве об этом не знал? Знал. Знал! <…> Всю страну развалили, разворовали и продолжают. Так у меня вопрос: это когда-нибудь закончится?»

«Закончится. От нас все зависит. Закончится», — ответил Володин. Он почти не перебивал пенсионерку, которая говорила с ним больше 10 минут. «Так вот в следующий раз встретимся — палкой получишь, если чего-нибудь…» — заявила Анна Александровна, уходя. «Встретимся. Палкой не получу», — сказал ей на прощание Володин.

Позднее, выступая в Саратовской государственной юридической академии, Володин привел этот случай как пример того, что чиновники должны общаться с людьми. «Человек стоит. Я иду. Понятно, к ней подошел, и мы с ней поговорили. Причем понятно, что есть эмоции, у каждого есть эмоции, но надо слышать. Если только ты шагаешь, никого не замечаешь, это большая ошибка. <…> Взял на себя обязанности — выполняй. Людей люби. <…> А когда пожилой человек хочет с тобой поговорить, здесь мы должны выслушать и постараться сделать все, чтобы изменить ситуацию, помочь. Ну и конечно, выводы сделать».

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Ольга Корелина