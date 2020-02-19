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Путина спросили, как прожить на пенсию по инвалидности в 3800 рублей. Он ответил, что сам бы так не смог
3 минуты
16:29, 19 февраля 2020
Президент РФ Владимир Путин приехал в Петербург, чтобы почтить память Анатолия Собчака, умершего 20 лет назад. Путин возложил цветы к памятнику Собчаку, а потом решил
пообщаться с местными жителями
. У президента спросили, можно ли прожить на выплату по инвалидности 10800 рублей или на пособие в 3800 рублей, а также поинтересовались, знает ли он, сколько стоит сходить в магазин за продуктами и какая сейчас квартплата. Президент попытался ответить.
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