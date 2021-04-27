Иван Дорн оказывается в странном санатории для музыкантов, потерявших вдохновение Хоррор «ELEUSIS» из серии «Кошмары музыкантов». Премьера на «Медузе»

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На ютьюб-канале «Последний канал» вышел короткометражный фильм — хоррор из серии «Кошмары музыкантов» с участием реальных звезд. В «ELEUSIS» главную роль сыграл Иван Дорн — его герой переживает творческий кризис, песня «Стыцамен» становится его главным кошмаром. Чтобы справиться со страданиями, он приезжает в санаторий «ELEUSIS» — но там он попадает в жестокую секту. Режиссер проекта — Анджей Гавриш. Фильм снят совместно с МТС, агентством Zebra Hero и продакшеном 23/32 Films. В других сериях «Кошмаров музыкантов» снялись Моргенштерн, Хаски, тикток-блогеры Ваша Маруся, Маха Горячева и Катя Голышева, а также Павел Деревянко и Глюкоза. Все фильмы доступны в ютьюбе на «Последнем канале».

Предупреждение! В видео есть кровавые сцены. Если для вас это неприемлемо, лучше посмотрите на расчетливую собаку.

Последний канал

Иван Дорн

Главным челленджем для меня было войти в достаточно сложное состояние — угнетенное, растерянное, отрешенное. Обычно я весельчак, эдакий рубаха-парень, а в этом жанре мне пришлось перевоплотиться в другую роль, ту, которую я даже сам себе иногда боюсь показывать. В хорроре я не играю сам себя. Но многие черты моего героя можно назвать автобиографическими. Мне доводилось бывать в том состоянии, в котором мой герой находится. Но перевести эту эмоцию в довлеющее доминантное состояние на съемочной площадке было сложнее всего.

Другим челленджем было заставить зрителя сопереживать, понимать атмосферу и контекст практически без реплик. При этом я еще болтун сам по себе, а тут нужно было молчать.

Анджей Гавриш

режиссер фильма

Одной из сложностей в этой истории были костюмы. Изначально мы двигались куда-то в более бытовую историю, герои из санатория жили в нашем мире. Но во время работы с арт-департаментом мы внезапно ушли в визуальную насыщенность и условность: шелковые балахоны, гигантские воротники у близнецов-охранников, бархатные костюмы. Так мир санатория перешел куда-то в выдуманную реальность, теперь он существовал вне страны и времени. На этот визуальный ход наложился отличный кастинг и история получилась.

Для каждого персонажа, даже второстепенного, мы написали его подробную предысторию и обсудили, кто он, как оказался в санатории. На площадке было много условностей и сложных постановочных сцен — танцы, ритуалы — было важно, чтобы актерам было комфортно даже в таких дискомфортных сценах, и понимание мельчайших подробностей о персонаже в этом помогало.

Маргарита Шекель

художник по костюмам

Главной идеей было представить вещи главного героя так, чтобы они отображали его психоэмоциональное состояние. На протяжении ленты Иван был преимущественно в одном образе, поэтому важно было добавить интересные фактуры. Мы с Иваном перемерили кучу вещей, которые я и моя команда нашли в секонд-хендах и комиссионках. Новые вещи также должны были выглядеть поношенными: мы шили одежду в мастерской и «состаривали» ее — ломали пуговицы, делали так, чтобы кожа потрескалась, ездили по новым кроссовкам машиной, красили и стирали, чтобы все выглядело так, будто одежду приобрели двадцать лет назад, хотя ей от роду всего неделя.

Фото в анонсе: Виталий Юрасов