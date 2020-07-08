«Так жалко всех этих людей, что хочется заколотить их в читальном зале и сжечь библиотеку» Вышел первый трейлер «Петровых в гриппе» Кирилла Серебренникова

Вышел первый трейлер фильма «Петровы в гриппе» Кирилла Серебренникова — экранизации романа Алексея Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него», одного из самых успешных российских бестселлеров последних лет.

Петровы в гриппе — тизер-трейлер SonyPicturesRU

Главные герои фильма — обычная семья с фамилией Петровы. Муж работает автослесарем, жена — библиотекарем, у них есть сын. Однажды вся семья заболевает гриппом, и тут начинается: они то ли видят галлюцинации, то ли действительно с температурой переживают диковатые события в реальности.

Режиссер и сценарист фильма — Кирилл Серебренников. В ролях: Семен Серзин, Чулпан Хаматова, Юлия Пересильд, Юрий Борисов, Александр Ильин — младший, Иван Дорн, Тимофей Трибунцев, Георгий Кудренко и другие.

По данным прокатчика, фильм выйдет на большие экраны в 2021 году (а не в 2020-м, как сообщалось ранее).