Дорн, Джаггер, Маккартни, «Кис-кис» и Therr Maitz «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели
Каждую неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни, смотрят новые клипы, а затем кратко рассказывают о лучших или, по крайней мере, самых заметных из них. В этом выпуске: лиричный Дорн, боевой Джаггер, танцевальные Therr Maitz и протестные «Кис-кис». Подписывайтесь на наши обновляемые плейлисты в Apple Music, «Яндекс.Музыке» и Spotify, а также слушайте подкаст «Медузы» о музыке «Творческие планы».
Иван Дорн «Кроме тебя»
Мистер «не надо стесняться» вернулся из годичного отпуска и приступил — в отдаленном украинском селе — к записи долгожданного четвертого альбома. Первая весточка — нежнейшая баллада, сочиненная на лету вместе с музыкантом Rozhden и чуть было не пропавшая навсегда из-за поломки компьютера. Повезло, что сохранилась копия в облачном хранилище.
Пол Маккартни и Андерсон Паак «When Winter Comes»
Сборник ремейков на прошлогодний сольник сэра Пола получился куда интереснее самого «McCartney III». Приглашенные гости трепетно и местами основательно перекроили оригинальные треки, везде добавив толику своего узнаваемого стиля. Результат пестрый и захватывающий.
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Мик Джаггер и Дэйв Грол «Eazy Sleazy»
Прямолинейный рок-н-ролл от лидера The Rolling Stones, аранжированный и сыгранный при поддержке вездесущего Дэйва Грола, звучит, как и полагается, словно Foo Fighters каверят «роллингов». В тексте Джаггер комично проходится по ковидным реалиям, например: «Впрыснул вакцину, Билл Гейтс у меня в крови, это контроль над разумом».
Dose и Dequine «Ветер»
Айдос «Dose» Джумалинов начинал как битмейкер Скриптонита и ЛСП, а теперь пишет образцовый поп, сочетающий безупречный стиль с честной и открытой лирикой. В этом номере подпевает еще одна восходящая звезда из Казахстана Данеля «Dequine» Садыкова.
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«Кис-кис» «Клетка»
Протестной лирики слишком много, но как иначе, когда стареющая власть упорно продолжает строить планы на наших детей. Какие времена, такие и песни.
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Энди Стотт «Hard To Tell»
Тревожная и хрупкая вселенная британского электронщика Энди Стотта — спасительное убежище для ранимых интровертов, которое, вопреки названию пластинки, всегда ко двору. Нужный тон по обычаю задает пение Элисон Скидмор, его бывшей учительницы по фортепиано.
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Therr Maitz «Superstar»
Последнее время группа Антона Беляева в основном плотно занималась производством отличного шоу LAB, но наконец разродилась и собственным оригинальным материалом. И это изрядно навороченные ломаные пляски в неритмичной стране. Есть и вторая версия клипа — режиссерская короткометражка при участии Иосифа Пригожина, Андрея Малахова и Александра Реввы.
London Grammar «How Does It Feel»
К третьему альбому британское трио изрядно опресневело и заиграло чересчур правильную и выверенную поп-музыку, но впрочем желаемого умиротворяющего и убаюкивающего эффекта пока достигает.
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Маша Хима «Я не хочу просыпаться»
Мария Химченко продолжает прощаться с рэпом — еще один шаг и «Наше радио». И это вряд ли хорошая новость.
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Manicure «Моя вечная весна»
Московские постпанки переизобретают себя после семи лет забвения. Воспринимается скорее как отголосок прошлого, но временами любопытный.
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