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Дорн, Джаггер, Маккартни, «Кис-кис» и Therr Maitz «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели

Источник: Meduza

Каждую неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни, смотрят новые клипы, а затем кратко рассказывают о лучших или, по крайней мере, самых заметных из них. В этом выпуске: лиричный Дорн, боевой Джаггер, танцевальные Therr Maitz и протестные «Кис-кис». Подписывайтесь на наши обновляемые плейлисты в Apple Music, «Яндекс.Музыке» и Spotify, а также слушайте подкаст «Медузы» о музыке «Творческие планы».