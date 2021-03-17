шапито

LAB — шоу, в котором Лев Лещенко поет песни группы «Кино», а Полина Гагарина кип роулин, роулин, роулин (то есть Limp Bizkit) Вот выступления, которые нам особенно понравились

Источник: Meduza

Иногда в «Шапито» мы без всякого повода рекомендуем ютьюб-каналы, тиктоки, инстаграмы и различные интернет-шоу — просто потому что они нравятся лично нам. И вот пришла пора (наконец-то!) написать о проекте LAB c Антоном Беляевым, фронтменом российской инди-группы Therr Maitz. В этом шоу Беляев не только беседует с популярными музыкантами, но и просит их исполнить собственные треки и каверы на чужие песни в неожиданных аранжировках. Помогает им в этом группа Therr Maitz, струнный оркестр и хор МГИК. У LAB уже вышло два сезона. Гости самые разнообразные — от Леонида Агутина, поющего «Розовое вино», до Шарлота и Александра Реввы. Ну и, конечно, куда без Льва Лещенко. Полные выпуски с их участием можно бесплатно посмотреть на платформе «Яндекс.Эфир». Мы же собрали слайды с лучшими фрагментами шоу, доступными на ютьюбе. 3, 2, 1 — включайте звук! 🎵