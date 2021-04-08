Глава «Исламского государства» Амир Мухаммед аль-Мауля был информатором США в Ираке. Он выдавал американцам других террористов

Амир Мухаммед аль-Мауля US Department of State

Нынешний лидер террористической организации «Исламское государство» (ИГ) Амир Мухаммед Саид Абдель-Рахман аль-Мауля раньше был информатором американских военных в Ираке. Об этом свидетельствуют протоколы допросов аль-Мауля, которые обнародовал , пишет The Washington Post.

Амир Мухаммед Саид Абдель-Рахман аль-Мауля, также известный как Абу Ибрагим аль-Хашеми аль-Кураши, был объявлен лидером ИГ в октябре 2019 года — вскоре после того, как предыдущий глава организации Абу-Бакр аль-Багдади погиб, взорвав «пояс смертника» во время спецоперации американских военных в Сирии. США разыскивают аль-Мауля, за информацию о нем обещана награда до 10 миллионов долларов.

Впервые Центр по борьбе с терроризмом Военной академии США обнародовал документы о сотрудничестве аль-Мауля с американскими военными осенью 2020 года. Но новые материалы, как пишет The Washington Post, «рисуют интимный портрет продуктивного и порой нетерпеливого тюремного осведомителя, рассказавшего американским военным множество бесценных подробностей, которые помогли им бороться с террористической организацией, которую он сейчас возглавляет».

Аль-Мауля — на тот момент 31-летнего командира ИГ среднего звена — задержали в Ираке в конце 2007 или начале 2008 года. Его поместили в специализированный лагерь, где его десятки раз допрашивали американские военнослужащие. На протяжении по меньшей мере двух месяцев аль-Мауля охотно сотрудничал с ними. Последние протоколы его допросов датированы июнем 2008 года. Что с ним стало после этого, не уточняется. Вероятно, его освободили.

Аль-Мауля помогал американцам составлять фотороботы подозреваемых в терроризме и называл рестораны, где обедали его соратники по ИГ. Во время одного из допросов он выдал номера телефонов 19 других командиров ИГ и даже рассказал, сколько зарабатывают некоторые из них. В другой раз он указал, где прячется Мухаммед Муму — один из лидеров террористической организации «Аль-Каида», принимавшей участие в создании ИГ. Вскоре после этого Муму убили.

«Аль-Мауля был певчей птичкой уникального таланта и способностей», — написал в блоге доцент Центра по борьбе с терроризмом Военной академии США Дэниел Милтон. Он стал одним из исследователей, которые изучали протоколы допросов аль-Мауля.

Официальные лица, решившие обнародовать эти документы, понимали, что они могут стать позором для аль-Мауля — хотя в кругах командиров ИГ уже знают о его прошлом. Он не пользуется единогласной поддержкой членов ИГ (некоторые критиковали его избрание лидером террористов из-за сотрудничества с американцами) и старается держаться в тени. Однако, по мнению властей США, он все равно представляет серьезную опасность, объясняет The Washington Post.

Пересказала Ольга Корелина