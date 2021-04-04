Власти Иордании утверждают, что раскрыли заговор против короля. Под домашний арест помещен его сводный брат

Хамза бен Хусейн, апрель 2012 года Khalil Mazraawi / AFP / Scanpix / LETA

В Иордании арестовали около 20 человек по обвинению в заговоре против короля Абдаллы II, пишет The Washington Post со ссылкой на источник в разведке. Сообщается, что заговор получил «иностранную поддержку» и что в нем участвовали родственники короля, лидеры иорданских племен (принадлежность к которым остается важным элементом идентичности) и политической элиты страны. Среди арестованных член королевской семьи Шериф Хасан бен Заид и бывший министр финансов Басем Авадалла, сообщили иорданские СМИ со ссылкой на источники. Вооруженные силы Иордании официально подтвердили аресты в стране.

Бывшего наследного принца Иордании и сводного брата короля Хамзу бен Хусейна поместили под домашний арест. Представители армии утверждают, что его «попросили прекратить все передвижения или действия, которые могут использоваться для подрыва безопасности и стабильности Иордании». Сам принц через адвоката передал BBC News видео, в котором уточнил, что ему запретили выходить из дома и общаться с другими людьми, отрезали доступ к телефону и интернету, отняли охрану. Как утверждает издание, под домашним арестом также находится его мать, бывшая королева Иордании Нур.

Хамза бен Хусейн отверг обвинения, что участвовал в заговоре против короля. Но раскритиковал власти Иордании. В видео принц назвал причиной своего домашнего ареста то, что он бывал на встречах, где критиковали короля и правительство. Он подчеркнул, что его самого в подобной критике не обвиняли и что в заговоре он не участвовал. Вместе с тем принц заявил, что не несет ответственность за «коррупцию и некомпетентность, которая преобладала в государственном управлении в течение последних 15-20 лет». «Дошло до того, что никто не может выражать свое мнение о чем-либо, не подвергаясь издевательствам, аресту, преследованию и угрозам», — заявил принц.

Видеообращение принца Хамзы Guardian News

США и арабские страны выразили поддержку действующим властям Иордании. «Король Абдалла — США, и мы его полностью поддерживаем», — заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс. Также о поддержке Абдаллы II сообщили Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Египет, Ливан, Кувейт, Ирак и ряд других арабских стран.

40-летний Хамза бен Хусейн — сын предыдущего короля Иордании Хусейна от его последнего, четвертого брака. Принц считался любимым сыном короля Хусейна, который публично называл его «усладой своих глаз». Когда в 1999 году король Хусейн умер, на престол взошел его старший сын от второго брака, нынешний король Абдалла. Он выбрал принца Хамзу своим наследным принцем. Но в 2004 году король Абдалла лишил сводного брата этого статуса и передал его своему сыну принцу Хусейну. С тех пор отношения короля Абдаллы и принца Хамзы оставались натянутыми, пишет The Washington Post.

Иорданская журналистка Рана Свейс рассказала BBC News, что принц Хамза пользуется популярностью в Иордании — в частности, среди местных племен. Как отмечает BBC, принца могли заключить под домашний арест после его визита к лидерам племен, которые выразили ему поддержку.

Обновлено. Вице-премьер и глава МВД Иордании Айман Сафади заявил, что принц Хамза бен Хусейн координировал свои действия с бывшим министром Басемом Авадаллой, который в свою очередь поддерживал связь с участниками заговора за границей, в том числе «так называемой внешней оппозицией».

Ольга Корелина