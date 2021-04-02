Андрей Немыкин (в центре) Ростовская-на-Дону епархия Московского париархата

В Ростовской области покончил с собой протоиерей Андрей Немыкин. Утром 1 апреля жена обнаружила его тело с огнестрельным ранением во дворе их дома в Новочеркасске, рассказал источник «Комсомольской правды» (КП). По его словам, священнослужитель был в полном облачении, с медалями и орденами, которыми был награжден за время военной службы. Рядом с телом лежал наградной пистолет, полученный Немыкиным «за боевые заслуги в Чечне», написало ростовское издание 161.ru. Пресс-секретарь Донской митрополии Игорь Петровский подтвердил РИА Новости, что Немыкин покончил с собой.

Протоиерею было 55 лет. У него было онкологическое заболевание, он испытывал «невыносимые боли до последнего», рассказал Петровский «Коммерсанту». По словам пресс-секретаря Донской епархии, у Немыкина болела спина, он с трудом передвигался и принимал сильные обезболивающие препараты. После смерти Немыкина в его кабинете нашли предсмертную записку. Ее содержание «касалось болезни» священника, заявил Петровский КП. 161.ru со ссылкой на него же сообщает, что в записке Немыкин написал, что больше не может терпеть боль.

В Донской митрополии назвали суицид Немыкина ошибкой. «Этот поступок является вопиющей ошибкой покойного батюшки, хотя и совершен он был в минуту отчаяния, в состоянии тяжелейших внутренних переживаний и боли», — сказал Петровский КП. Он добавил, что православная церковь считает самоубийство «непростительным смертным грехом», так как он «лишает человека возможности покаяния», и теперь над Немыкиным нельзя проводить отпевание и поминать его на литургии. При этом представитель митрополии выразил уверенность, что в «частным образом, в домашней молитве» о погибшем помолятся многие священники и прихожане.

Немыкин прошел Афганскую войну и другие горячие точки, заявил КП один из ростовских священнослужителей. О каких горячих точках идет речь, издание не уточняет, но отмечает, что Немыкин был ранен и контужен. Он родился в Новочеркасске, окончил политехнический университет и в 1986-1988 служил во внутренних войсках. Затем вернулся в Новочеркасск и работал на городских предприятиях. В 1991 году он стал послушником православного храма, в 1992-м был рукоположен в сан иерея. Немыкин был настоятелем нескольких храмов Ростовской области, а с 2017 года — настоятелем храма Димитрия Донского в Ростове.

Немыкин считался одним из самых известных священников Донской митрополии и тесно сотрудничал с силовыми структурами. Он руководил отделом по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями Ростовской-на-Дону епархии и был духовником Южного округа войск Росгвардии. С 2000 года священник подразделения внутренних войск МВД РФ на Северном Кавказе и около 20 раз бывал в Чечне, сообщили КП и новочеркасское издание «Ёрш». Ростовское издание 1Rnd.ru пишет, что он стал первым священником из Ростовской области, поехавшим в Чечню «в разгар военной кампании».

В 2014-2015 годах в России получили широкий резонанс самоубийства онкобольных людей. Самым известным из них стал суицид контр-адмирала Вячеслава Апанасенко, у которого было онкологическое заболевание поджелудочной железы и который испытывал постоянные боли. По словам его жены, он застрелился после того, как она не смогла получить в поликлинике рецепт на обезболивающие препараты. Апанасенко оставил предсмертную записку: «В моей смерти прошу винить правительство и минздрав… Не могу видеть страдания и мучения своих родных». После его смерти в России приняли поправки, призванные облегчить доступ к обезболиванию для нуждающихся в нем пациентов. Однако проблемы с их получением и отчетностью за такие препараты все еще возникают.

Ольга Корелина