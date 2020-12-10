Хоспис «Дом с маяком» оштрафовали на 200 тысяч рублей по делу о нарушении правил оборота наркотических препаратов 

Зюзинский районный суд Москвы назначил детскому хоспису «Дом с маяком» административный штраф в 200 тысяч рублей по делу о нарушении порядка оборота наркотических средств. Об этом «МБХ медиа» сообщили в пресс-службе хосписа.

Сотрудники МВД в ноябре провели в детском хосписе «Дом с маяком» внеплановую проверку на основании поступившей им жалобы, после чего завели административное дело по статье 6.16 КоАП («Нарушение порядка оборота наркотических средств»). Жалоба, как сообщалось, поступила еще до того, как хоспис закупил первый наркотический препарат.

Директор по развитию фонда «Дом с маяком» Лида Мониава рассказывала, что хоспису после проверки грозит штраф до 400 тысяч рублей или приостановка работы.

«Я знаю, кто написал на меня донос» — Лида Мониава // «Скажи Гордеевой» Meduza