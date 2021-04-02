В Ростовской области покончил с собой духовник Росгвардии, страдавший от онкологического заболевания

В городе Новочеркасск Ростовской области был обнаружен мертвым протоиерей Андрей Немыкин. Об этом «Комсомольской правде» сообщил пресс-секретарь Донской митрополии Игорь Петровский.

В разговоре с РИА Новости Петровский уточнил, что Немыкин покончил с собой. Жена нашла рядом с его телом предсмертную записку и наградной пистолет, пишет издание 161.ru.

По словам Петровского, у Немыкина было онкологическое заболевание, он долгое время испытывал сильные боли в спине и с трудом передвигался. В предсмертной записке священнослужитель сообщил, что больше не может терпеть боль, сообщает 161.ru.

«К сожалению, это огромная ошибка и трагедия, потому что из-за его самоубийства над ним не имеют права даже совершать отпевание», — сказал Петровский РИА Новости.

Андрею Немыкину было 55 лет. Он был настоятелем храма Димитрия Донского в Ростове-на-Дону и руководителем отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями Ростовской-на-Дону епархии, а также являлся духовником Южного округа войск Росгвардии.

В задачи Немыкина, который сам в прошлом был участником боевых действий, входила поддержка военнослужащих, прошедших горячие точки. Издание 1Rnd.ru пишет, что он был «первым священником Ростовской области, отправившимся окормлять бойцов в Чечню в разгар военной кампании».

В 2014 году в Москве покончил с собой контр-адмирал Вячеслав Апанасенко, у которого было онкологическое заболевание и который не мог получить необходимые обезболивающие средства. В том же году Госдума приняла поправки, облегчающие доступ к обезболиванию нуждающихся в нем пациентов.