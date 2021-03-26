Университет Южной Калифорнии заплатит более миллиарда долларов жертвам гинеколога, обвиняемого в домогательствах Это крупнейшая компенсация за сексуальное насилие в истории системы высшего образования

Бывший гинеколог медицинского центра Университета Южной Калифорнии Джордж Тиндалл после ареста в июле 2019 года Al Seib / LA Times / Getty Images

Американский Университет Южной Калифорнии (USC) согласился выплатить более 1,1 миллиарда долларов бывшим пациенткам университетского гинеколога Джорджа Тиндалла, обвиняемого в домогательствах под видом медицинских процедур.

25 марта USC заключил соглашение об урегулировании коллективного иска. Оно предусматривает выплату 852 миллионов долларов 710 бывшим пациенткам Тиндалла. Женщины получат от 250 тысяч до нескольких миллионов долларов, пишет The New York Times. Ранее университет уже урегулировал ряд коллективных исков от бывших пациенток Тиндалла. Соглашение по одному из них, заключенное в 2018 году, предусматривает выплату 215 миллионов долларов более чем 18 тысячам женщин.

Сумма, превышающая 1,1 миллиарда, — это крупнейшая компенсация в связи с сексуальным насилием в учреждениях высшего образования; также она больше многих компенсаций, полученных жертвами сексуального насилия в Римско-католической церкви, отмечает The New York Times. По словам адвоката Джона Мэнли, который представлял интересы истцов по последнему коллективному иску, USC согласился заплатить такие большие деньги в том числе из-за того, что жалобы на гинеколога оставались без внимания почти 30 лет.

«Я глубоко сожалею о боли, которую испытали женщины, доверившиеся Тиндаллу как врачу, и ценю мужество всех, кто рассказал об этом», — заявила президент USC Кэрол Фолт. По ее словам, университет выплатит компенсации в течение двух лет. Их будут финансировать за счет денег, зарезервированных для судебных разбирательств, и страховых выплат, а также за счет урезания расходов и продажи непрофильных активов. Фолт подчеркнула, что средства, полученные в качестве пожертвований или оплаты за учебу, на эти цели не пойдут.

О домогательствах к пациенткам со стороны гинеколога медицинского центра Университета Южной Калифорнии Джорджа Тиндалла стало известно в 2018 году из расследования Los Angeles Times. Издание получило за эту статью Пулитцеровскую премию. Из-за скандала президент университета Хризостомос Лоизос Никиас вынужден был уйти с поста.

Пациентки утверждали, что врач допускал унизительные, интимные и расистские замечания об их внешности и физиологических особенностях во время осмотров, совершал движения пальцами у них во влагалище (в том числе без медицинских перчаток), фотографировал их гениталии и иногда просил полностью раздеться для осмотра.

Тиндалла уволили из университета за год до выхода расследования Los Angeles Times. Это произошло после внутреннего расследования; при увольнении врачу выплатили компенсацию, а претензии к нему изначально не стали предавать огласке. В 2019 году Тиндалл был арестован и обвинен в домогательствах к 16 женщинам. Он отрицал вину, его освободили под залог. Врачу грозит до 53 лет тюрьмы, судебное разбирательство по существу дела пока не началось.

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В 2018 году Университет Мичигана согласился выплатить 500 миллионов долларов жертвам сексуального насилия со стороны Ларри Нассара — университетского врача, также работавшего со сборной США по спортивной гимнастике. Он признал себя виновным в сексуальном насилии над девочками, совершенном под предлогом медицинских процедур. Нассар получил 60 лет тюрьмы за хранение детской порнографии и два срока за сексуальное насилие над несовершеннолетними — 175 лет и 125 лет тюрьмы.

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Ольга Корелина