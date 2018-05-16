Университет Мичигана выплатит 500 миллионов долларов жертвам врача Ларри Нассара. Его посадили за сексуальное насилие над девочками
Университет штата Мичиган выплатит 500 миллионов долларов женщинам, пострадавшим от сексуального насилия со стороны спортивного врача Ларри Нассара.
425 миллионов долларов будут выплачены 332 женщинам, которые судились с университетом. Еще 75 миллионов будут предназначены для выплат возможным будущим заявителям.
«Университет Мичигана рад, что мы смогли достичь соглашения, справедливого по отношению к жертвам преступлений Нассара», — заявил представитель университета (англ. яз.).
Ларри Нассар был врачом в университете Мичигана и работал со сборной США по спортивной гимнастике. В ноябре 2017 года он признал себя виновным в сексуальном насилии по отношению к нескольким девочкам, совершенном под предлогом медицинских процедур.
Ларри Нассар приговорен к 60 годам за хранение детской порнографии, а также к двум срокам за сексуальное насилие над несовершеннолетними — от 40 до 175 лет и от 40 до 125 лет.
На процессе по делу Ларри Нассару выступили более 150 его жертв и родственников жертв. Среди них были олимпийские чемпионки по спортивной гимнастике Габриэль Дуглас, Эли Райсман и Маккайла Марони.