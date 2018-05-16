Университет Мичигана выплатит 500 миллионов долларов жертвам врача Ларри Нассара. Его посадили за сексуальное насилие над девочками

425 миллионов долларов будут выплачены 332 женщинам, которые судились с университетом. Еще 75 миллионов будут предназначены для выплат возможным будущим заявителям.

«Университет Мичигана рад, что мы смогли достичь соглашения, справедливого по отношению к жертвам преступлений Нассара», — заявил представитель университета (англ. яз.).

Ларри Нассар был врачом в университете Мичигана и работал со сборной США по спортивной гимнастике. В ноябре 2017 года он признал себя виновным в сексуальном насилии по отношению к нескольким девочкам, совершенном под предлогом медицинских процедур.

Ларри Нассар приговорен к 60 годам за хранение детской порнографии, а также к двум срокам за сексуальное насилие над несовершеннолетними — от 40 до 175 лет и от 40 до 125 лет.

На процессе по делу Ларри Нассару выступили более 150 его жертв и родственников жертв. Среди них были олимпийские чемпионки по спортивной гимнастике Габриэль Дуглас, Эли Райсман и Маккайла Марони.

Женщины выступили на процессе над бывшим врачом сборной США Meduza