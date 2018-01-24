Врачу сборной США по спортивной гимнастике дали 175 лет за насилие над детьми

Процесс касался преступлений по отношению к семи пострадавшим, однако в суде выступили 156 женщин или родственников женщин, обвинивших Нассара в насилии. Вот как это происходило:

Бывший врач сборной США по спортивной гимнастике Ларри Нассар приговорен к сроку за сексуальное насилие над несовершеннолетними, совершенным под видом медицинских процедур.

Ларри Нассар был врачом в Мичиганском университете и работал со сборной США по спортивной гимнастике. В ноябре 2017 года он признал себя виновным в сексуальном насилии по отношению к нескольким девочкам, совершенном под предлогом медицинских процедур.

Среди тех, кто обвинил Ларри Нассара в насилии, олимпийские чемпионки по спортивной гимнастике 2012 года Габриэль Дуглас, Эли Райсман, Маккайла Марони и Джордин Уибер.

Соответчиками по некоторым из исков против Нассара выступают Мичиганский университет и сборная США по гимнастике. По словам одной из истиц, Лариссы Бойс, она рассказала тренеру о действиях Нассара еще в 1997 году, однако никаких действий предпринято не было. После нее на врача жаловались еще как минимум шесть раз.