Бывшего врача сборной США по спортивной гимнастике посадили на 60 лет за хранение детской порнографии
В Мичигане суд приговорил бывшего врача американской сборной по спортивной гимнастике Ларри Нассара к 60 годам тюрьмы за хранение детской порнографии.
54-летний Нассар был осужден по трем пунктам обвинения и за каждый получил 20 лет тюрьмы. Суд постановил, что Нассар начнет отбывать срок за детскую порнографию после истечения сроков за сексуальное насилие; по этим делам, которые рассматривают другие суды, наказание еще не было назначено.
Судья Джанет Нефф подчеркнула, что Нассар «больше никогда не должен иметь доступа к детям».
Ларри Нассар был врачом в Мичиганском университете и работал с сборной США по спортивной гимнастике. В ноябре 2017 года он признал себя виновным в сексуальном насилии по отношению к нескольким девочкам, совершенном под предлогом медицинских процедур. Наказание по этим делам будет объявлено в январе.
Всего Ларри Нассара обвиняют в преступлениях сексуального характера более 140 женщин, в том числе олимпийские чемпионки по спортивной гимнастике Габриэль Дуглас, Эли Райсман и Маккайла Марони.
Соответчиками по некоторым из этих исков выступают Мичиганский университет и сборная США по гимнастике. По словам одной из истиц, Лариссы Бойс, она рассказала тренеру о действиях Нассара еще в 1997 году, однако никаких действий предпринято не было. После нее на врача жаловались еще как минимум шесть раз.