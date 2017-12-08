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Бывшего врача сборной США по спортивной гимнастике посадили на 60 лет за хранение детской порнографии

Reuters
21:35, 7 декабря 2017
Надежный источник

В Мичигане суд приговорил бывшего врача американской сборной по спортивной гимнастике Ларри Нассара к 60 годам тюрьмы за хранение детской порнографии.

54-летний Нассар был осужден по трем пунктам обвинения и за каждый получил 20 лет тюрьмы. Суд постановил, что Нассар начнет отбывать срок за детскую порнографию после истечения сроков за сексуальное насилие; по этим делам, которые рассматривают другие суды, наказание еще не было назначено.

Судья Джанет Нефф подчеркнула, что Нассар «больше никогда не должен иметь доступа к детям».

Ларри Нассар был врачом в Мичиганском университете и работал с сборной США по спортивной гимнастике. В ноябре 2017 года он признал себя виновным в сексуальном насилии по отношению к нескольким девочкам, совершенном под предлогом медицинских процедур. Наказание по этим делам будет объявлено в январе.
Всего Ларри Нассара обвиняют в преступлениях сексуального характера более 140 женщин, в том числе олимпийские чемпионки по спортивной гимнастике Габриэль Дуглас, Эли Райсман и Маккайла Марони. 
Соответчиками по некоторым из этих исков выступают Мичиганский университет и сборная США по гимнастике. По словам одной из истиц, Лариссы Бойс, она рассказала тренеру о действиях Нассара еще в 1997 году, однако никаких действий предпринято не было. После нее на врача жаловались еще как минимум шесть раз.

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