Бывшего врача сборной США по спортивной гимнастике посадили на 60 лет за хранение детской порнографии

В Мичигане суд приговорил бывшего врача американской сборной по спортивной гимнастике Ларри Нассара к 60 годам тюрьмы за хранение детской порнографии.

54-летний Нассар был осужден по трем пунктам обвинения и за каждый получил 20 лет тюрьмы. Суд постановил, что Нассар начнет отбывать срок за детскую порнографию после истечения сроков за сексуальное насилие; по этим делам, которые рассматривают другие суды, наказание еще не было назначено.

Судья Джанет Нефф подчеркнула, что Нассар «больше никогда не должен иметь доступа к детям».